Antonio Caprarica/ “Dal gossip sulla regina Elisabetta a Lady Diana…” (Vieni da me)

Antonio Caprarica a “Vieni da me” presenta il suo nuovo libro, il diciottesimo. Ma la curiosità di Caterina Balivo è rivolta subito alla residenza del noto corrispondente della Rai: «Io non ho case a Roma, ho solo una casa al mare a Leuca, vicino al Lecce. Quando mi chiedono dove vivo io dico sempre in aeroporto». Il volto storico del Tg, sempre in giro per il mondo, parla de “La Regina Imperatrice” e della passione per la Royal Family. «Da sempre le vicende della famiglia reale sono sempre state un elemento appassionante per i comuni mortali», ha spiegato il giornalista. Si parla poi di una presunta storia d’amore con Lord “Porchie” Porchester: «Tre anni fa ho dato alle stampe una sua biografia in cui rivelai alcune voci correnti nel palazzo. Nascono da una circostanza, tra il 1952 e il 1960 non c’è traccia di produzione di prole a Buckingham Palace perché gravata dalle responsabilità della corona».

ANTONIO CAPRARICA A VIENI DA ME: DA LADY D A CAMILLA

Nel 1960 nasce il principe Andrea. «I siti repubblicani fecero un giochino interessante: a chi somiglia tra il principe Filippo e Lord Porchester?», chiede Antonio Caprarica a “Vieni da me”. Si parla poi del principe Carlo: «È sempre stato fedele alla stessa donna, ma quella sbagliata». Il giornalista allora prende le difese di Camilla per i paragoni sull’aspetto fisico con Diana: «Lei alla tua età non era affatto male». Invece Antonio Caprarica su Lady Diana dice: «All’epoca una sposa reale doveva essere rigorosamente di fede anglicana, quindi protestante, aristocratica e vergine. A Londra nel 1980 credo fosse rimasta solo Diana. Lei era naturalmente bellissima, ma molto intelligente, seppur ignorante. Lei sapeva immedesimarsi nei dolori degli altri e questo la gente lo apprezzava. Sarebbe stata una brava attrice, sicuramente meglio della sua ultima nuora». Il funerale di Lady D furono un caso mediatico: «La presenza dei bambini serviva a coprire Carlo dalle contestazioni».

