ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Finge di sentirsi male, paura in giuria

Antonio Caprarica apre la terza puntata di Ballando con le stelle 2023. Il giornalista e scrittore si esibisce con Maria Ermachkova in una samba che manda in delirio la giuria, che in un momento però si allarma di fronte alla simulazione di un malore, che poi si rivela essere parte della performance. Carolyn Smith gli dice: “Bravo! Sei entrato in pista pieno di ritmo ed energia, hai fatto quasi tutto a ritmo e sei riuscito e riprenderti. Veramente bravo!” Zazzaroni: “Mi hai francamente sorpreso”.

Selvaggia Lucarelli: “Sei la dimostrazione vivente che non esistono cose alte e cose basse, ma che fanno bene tutto e sei sempre credibile e per questo ti amo follemente”, e gli dà anche 10, così come Mariotto. Per lui un punteggio finale di 41 punti. Intanto dalla sala delle stelle Teo Mammucari critica: “Vai fuori tempo, non sei bravo, hai solo il linguaggio!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Antonio Caprarica ha sventato il rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2023, ma ora arriva il difficile. E le scintille con Teo Mammucari…

Tempi di nuove sfide a Ballando con le Stelle 2023 per Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Il famoso giornalista dopo un impatto non semplice nel programma di Milly Carlucci, è riuscito a trovare un equilibrio in pista da ballo, offrendo nella scorsa puntata un’esibizione più che gradevole. Di sicuro non ha sfondato in classifica, ma almeno si è tenuto alla larga dalle zone calde. Ciononostante Antonio Caprarica continua ad essere benevolmente schernito dal compagno e avversario di talent Teo Mammucari, che più di una volta ha fatto intendere che il giornalista dovrebbe essere schierato sistematicamente all’ultimo posto o tra gli ultimi per il valore che esprime come ballerino.

Battute e gag a cui Caprarica ha sempre risposto con fermezza ed eleganza, senza cadere in polemiche evanescenti. “Teo ha opinioni un po’ confuse, un giorno dice che sono io l’ultimo, un giorno dice che è Rosanna Lambertucci”, la sua replica.

“Secondo me è un rito apotropaico, scaramantico, perché è evidente che è assillato dal terrore di essere lui a uscire per primo. Noi ce la metteremo tutta per dimostrare che abbiamo ragione. E sarà lui a guidare la classifica degli ultimi”, ha continuato Antonio Caprarica a proposito della rivalità con Teo Mammucari.

Dunque, al di là delle scintille col compagno di gara, cosa aspettarci questa sera dal giornalista e la sua coach Maria Ermachkova? Questa settimana i due hanno lavorato ad una nuova coreografia, con l’obiettivo di sorprendere i giudici, confermare i progressi dell’ultima puntata e stare alla larga, ancora una volta, dagli ultimi posti in classifica. Ce la faranno?











