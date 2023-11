ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lui: “Ho un messaggio importante”

Ballando, Antonio Caprarica fa un appello: “Noi maschi dobbiamo ricordarci cos’è l’amore”

Antonio Caprarica a Ballando con le stelle, dopo l’esibizione con Marija Ermačkova ha voluto lanciare un importante messaggio sul concetto di amore in un periodo storico come quello attuale in cui il tema dei Femmicidi e della violenza delle donne è molto sentito. Il giornalista ha dichiarato: “Faccio una confessione privata ma non tanto noi abbiamo provato questo ballo in una settimana che è stata piuttosto cupa. Nella coreografia io ho sentito il vissuto dell’amore che è fatto di trasporto, di tenerezza, di dolcezza ed anche del desiderio dell’altro ma mai di possesso dell’altro. Io vorrei che questo piccolissimo messaggio del nostro ballo fosse un promemoria per noi maschi. Noi dobbiamo ricordarci cos’è l’amore le donne lo sanno già ma noi dobbiamo ricordarci cos’è l’amore.” Antonio Caprarica a Ballando con le stelle ha menzionato anche la lite avvenuta nei giorni contro Teo Mammucari. Tra i due non scorre buon sangue e il giornalista ha ribadito che il problema è che non apprezza il suo modo di scherzare.

(Aggiornamento Liliana Morreale)

PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Eliminati alla 6^ puntata, Fabio Canino insorge

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2023

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono tra le sorprese di Ballando con le Stelle 2023. Il giornalista con la sua “aplomb” anglosassone punta davvero alla vittoria finale! Durante la quinta puntata il giornalista e scrittore è tornato sulla pista da ballo con la maestra Maria Ermachkova convincendo, ancora una volta, tutta la giuria e il pubblico. Puntata dopo puntata, i miglioramenti del giornalista come ballerino sono sotto gli occhi di tutti, in particolare quelli molto attenti della presidente di giuria Carolyn Smith che ha commentato: “faccio i complimenti perché ti stai sciogliendo e divertendo tantissimo! Hai anche guidato Maria, sono sorpresa”. Nonostante la polemica e la lite sfiorata con Teo Mammucari, il giornalista sta dimostrando con i “passi” di voler restare in gioco e di puntare alla finale.

WANDA NARA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La coppia è sempre la favorita alla vittoria

Una finale che è quella auspicata da Guillermo Mariotto che, sin dalla prima puntata, ha creduto nel talento ballerino del giornalista ed ex corrispondente dall’Inghilterra per Raiuno. Sui social però in tanti bocciano le prove di ballo del giornalista e scrittore. Commenti al vetriolo come quello di un utente che scrive: “va bè #caprarica sarà un altro caso #Costamagna, non balla e prende i 10. Capace che lo fanno vincere #BallandoConLeStelle”. Non solo, c’è anche chi darebbe come voto massimo 5: “e’ un vero insulto al ballo. E’ scandaloso #Lucarelli #Mariotto vergognosi” e infine c’è chi patteggia per Teo Mammucari: ” ha ragione, e anche Matano, la giuria ha stancato a dare i voti per simpatia, #caprarica tra i primi è un insulto a chi guarda”.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, tensione dietro le quinte di Ballando/ "Se sei stanca vai a casa"

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova: l’ironia conquista Ballando con le Stelle 2023

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono tra le rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle 2023, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. L’ultima esibizione sulla pista da ballo è stato un successone con tutti i giudici davvero entusiasti per la prova del giornalista e saggista. A giocare a favore di Caprarica una serie di cose: la calma, quella tipica aplomb anglosassone che ha imparato sul campo dopo anni di corrispondenza dall’UK fino all’ironia. Anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come l’ironia sia una sua carta vincente: “tu l’ironia non la porti fuori dal ballo, ma nel ballo”.

Il percorso di Antonio Caprarica non è stato tutto in discesa, visto che sin dall’inizio non sono mancati i momenti di difficoltà come quando è stato definito dal collega Teo Mammucari come un “tronco bruciato e che era un cane senza una zampa”. Affermazioni che hanno molto soffrire il giornalista al punto che tra i due c’è stata una lite molto accesa. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi con un abbraccio riappacificatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA