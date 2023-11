ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Mariotto spiazza: “Ti voglio in finale!”

Dopo un video che riassume la querelle andata in onda sabato scorso con Teo Mammucari, Antonio Caprarica torna ad esibirsi in pista con Maria Ermachkova a Ballando con le stelle 2023. La quinta puntata li vede esibirsi in un tango misto ad un twist che fa colpo sulla giuria.

Carolyn Smith dichiara: “Faccio i complimenti perché ti stai sciogliendo e divertendo tantissimo! Hai anche guidato Maria, sono sorpresa.” Canino: “Questo tanto è un po’ Celentaniano, cosa che fa solitamente Teo Mammucari. Non so se c’è una sfida in corso…” Zazzaroni continua: “A me piace quando ti metti in gioco, qui sei entrato totalmente nella dimensione del gioco. Complessivamente molto divertente”. Lucarelli: “Tu l’ironia non la porti fuori dal ballo, ma nel ballo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Antonio Caprarica ha guadagnato posizioni nella classifica di Ballando con le Stelle, ma avrebbe anche pensato di lasciare perché…

Le prime bocciature dei giudici, le frecciate al veleno di Teo Mammucari, poi la svolta inattesa. Antonio Caprarica e Maria Ermachkova hanno risalito la classifica di Ballando con le Stelle 2023, con performance brillanti e più che godibili. Una risalita che, evidentemente, ha indispettito proprio uno dei suo avversari, Teo Mammucari, con cui Caprarica sta vivendo momenti di tensione e scontri. Proprio nel post puntata di sabato scorso i due non se le sono mandate a dire e stando a quanto filtra, ad un certo punto, il giornalista avrebbe persino pensato al ritiro.

“Avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi”, il diverbio con Mammucari dopo un velenoso botta e risposta. “I giudici ti favoriscono”, la sentenza di Teo. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio”. Come dicevamo, il buon Caprarica, ha fatto intendere di essere insofferente in questo momento. “Finire nel trash è una cosa che…se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma”, ha detto il concorrente.

Antonio Caprarica è ormai ai ferri corti con Teo Mammucari

Eppure Antonio Caprarica continua a reputare Ballando con le stelle 2023 una trasmissione “elegante, simpatica, piacevole”. Si aspetta però un cambio di passo, probabilmente desidera che Teo non esageri con le battute. “Mi ha dato molto fastidio, ai nervi, perché non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba. Ti do un’anticipazione perché o c’è una presa di distanze ufficiali, oppure…”, ha racontato al sito di Davide Maggio.

Insomma, sembra che il reporter voglia essere tutelato dai vertici di Ballando con le Stelle, altrimenti valuterà altre soluzioni: “Per me non ci sono più storie con questo concorrente, per me la storia finisce qui. Poi se si rende conto di aver esagerato…Il punto cruciale è il rispetto, è quello che esigo”.











