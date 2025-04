I reali arrivano in Italia, un’occasione non da poco dal punto di vista storico, diplomatico e sociale; non a caso, anche a La Volta Buona si parla del discorso che direttamente Re Carlo terrà in Parlamento questo pomeriggio, ricordando ovviamente innumerevoli aneddoti sulla famiglia reale d’Inghilterra tra passato e attualità. In collegamento anche Antonio Caprarica, esperto del tema e sempre magnetico quando sfoggia le sue ampie conoscenze culturali e storiche. Il giornalista ha detto la sua non solo sulle questioni attuali intorno alla famiglia reale ma anche riprendendo il discorso sulla compianta Lady Diana e sulle presunte pressioni della famiglia dell’attuale re, allora principe Carlo, in relazione al loro rapporto.

“Fu Daina a sedurre Carlo, era innamorata dell’amore; fu lei ad avvicinarsi ad un famoso picnic: ‘Mi sembri così solo e addolorato’ e cominciò da lì a suscitare l’interesse di Carlo”. Questo il racconto di Antonio Caprarica che ricostruisce la narrazione sulla liaison del passato che a suo dire spesso è stata distorta in favore di ‘scoop’ e notizie più coinvolgenti.

Antonio Caprarica a La Volta Buona: “Camilla non era la principessa ideale per il protocollo…”

Sempre in collegamento con La Volta Buona, Antonio Caprarica ha inoltre raccontato come sia fuorviante anche la narrazione secondo cui, Elisabetta e Filippo – genitori di Re Carlo – avrebbero fatto pressioni all’allora principe a proposito del rapporto con Lady Diana. “Non è giusto rovesciare addosso a Elisabetta e Filippo questa storia dell’unione dinastica; l’unica cosa vera è che Carlo portava in giro Diana da mesi e Filippo le disse: ‘O la sposi o la lasci libera’, unica pressione dei suoi genitori. Il resto sono tutte ricostruzioni artefatte”. A proposito del mancato matrimonio con Camilla ha invece spiegato: “E’ una questione di protocollo, ai tempi era richiesta una principessa aristocratica, protestante e vergine… Poi Camilla era innamorata di un altro uomo, che poi ha sposato e lui l’ha anche tradita”.