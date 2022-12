Antonio Caprarica: “Harry e Meghan? Due scappati di casa!”/ “La docuserie? Un monumento al narcisismo”

Antonio Caprarica a Pomeriggio 5: “Harry e Meghan? Due scappati di casa!”

È un fiume in piena Antonio Caprarica nello studio di Pomeriggio 5. Il noto giornalista, esperto della famiglia reale inglese, commenta la docuserie Netflix Harry & Meghan, la cui prima parte è stata rilasciata sulla piattaforma streaming nella giornata dell’8 dicembre.

Harry, il paragone tra Meghan e Lady D./ "Stessa empatia, stesso calore..."

“Tutta questa loro intervista è un monumento al narcisismo di questi due scappati di casa!” esordisce così Caprarica in diretta a Pomeriggio 5 dopo un filmato che riassume gli ultimi movimenti di Harry e Meghan. Di fronte ad una Barbara D’Urso spiazzata dalle dichiarazioni del giornalista – “Presto riceverò una querela anche da Harry e Meghan!”, scherza in diretta – Caprarica continua, portando a galla un dettaglio della docuserie che fa riflettere.

Principe Harry: "Fu una guerra contro Meghan"/ Buckingham Palaca tra odio e razzismo

Antonio Caprarica: “La docuserie di Harry e Meghan? Tutto preordinato”

“A chi l’ha visto, avete notato che questi giovanotti hanno iniziato a filmarsi già il minuto dopo che avevano lasciato la reggia? – fa notare Antonio Caprarica a Pomeriggio 5, tirando dunque la sua conclusione – Quindi avevano già in mano il contratto con Netflix! Adesso io capisco che per soldi si possa fare tutto, figuriamoci per 100 milioni di dollari, che pare essere il sontuoso contratto fatto…”

Un’opinione questa su Harry e Meghan che il giornalista ha recentemente espresso anche nel corso di un’intervista a Fanpage. “Comincio a pensare che non abbiano torto quelli che sostengono che Harry sia manipolato dalla moglie, che è evidentemente molto esperta e molto accorta alla comunicazione. – ha dichiarato qui Caprarica, ribadendo – La cosa che mi colpisce è il disegno preordinato. I vari passaggi dell’intervista in cui ci sono brani dei due che si sono filmati in tempi in cui ancora nessuno poteva immaginare che ci fosse questo, dimostrano che era tutto preordinato.”

Meghan Markle e il Principe Harry vicini al divorzio?/ "Vivono in case separate e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA