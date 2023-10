Antonio Caprarica lascia Ballando con le stelle 2023 per infortunio?/ “Ci tiene a restare in gara, però…”

Ballando con le stelle 2023, in arrivo la seconda puntata: infortunio per Antonio Caprarica

La nuova stagione di Ballando con le stelle è decisamente iniziata rispettando le attese; dalle sfide dei nuovi concorrenti ai soliti commenti taglienti della giuria. Stando però a quanto riporta Biccy, non arrivano buone notizie in riferimento ad uno dei protagonisti del talent: Antonio Caprarica. Quest’ultimo, come raccontato dalla stessa Milly Carlucci a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha subito un infortunio durante le prove. Una condizione che dunque impedirà al concorrente di ballare nelle prossime sfide.

Chiaramente, l’infortunio a Ballando con le stelle 2023 di Antonio Caprarica apre scenari diversi in riferimento al futuro della gara. Il concorrente è infatti al ballottaggio con Rosanna Lambertucci e – spiega il portale – è lecito credere che sarà proprio lui a dover abbandonare la gara visto il problema alla gamba riscontrato durante le prove. Come anticipato, è stata proprio Milly Carlucci a dare la notizia dell’infortunio di Antonio Caprarica, accennando anche alla possibile incidenza sulla gara.

Milly Carlucci racconta l’infortunio di Antonio Caprarica a Ballando: “Dobbiamo fare gli scongiuri…”

“Siamo pronti per domani, eravamo qui a fare le prove; in pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le stelle. Per noi è un momento bellissimo…”. Inizia così il discorso di Milly Carlucci a La Volta Buona – riportato da Biccy – sottolineando in primis la grande sorpresa della prossima puntata, ovvero la partecipazione dei Pooh.

Proseguendo nel discorso, Milly Carlucci ha poi annunciato la notizia dell’infortunio di Antonio Caprarica. “Tra l’altro devo dare una notizia, perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono accadere, gli stiramenti succedono; siamo un reparto di pronto soccorso… Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti; mai mollare e non lo faremo”. La conduttrice avrebbe poi aggiunto: “Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto; vedremo col pezzo, perchè era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato; adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Vedremo cosa potrà succedere”.











