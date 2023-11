Antonio Caprarica sulla rissa con Teo Mammucari: “Volevo abbandonare Ballando”/ “Ecco cosa è successo”

Antonio Caprarica rivela cosa è accaduto con Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023

A Ballando con le stelle continua a tenere banco la presunta rissa andata in scena tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Tra i due non si respira una bella aria e dopo le recenti dichiarazioni di Milly Carlucci, che ha preferito ammorbidire la questione, è arrivata anche la replica di Antonio Caprarica, intervistato dal noto portale DavideMaggio.it. “E’ stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì” ha affermato Caprarica.

Rosy Chin chiude i rapporti con Letizia Petris al Grande Fratello per l'ex Nicole? / "Non mi fido di lei"

Antonio Caprarica ha poi svelato altri dettagli sull’andamento delle cose. Cosa è accaduto tra i due a Ballando con le stelle nella rissa che sta facendo discutere l’Italia in questi giorni? “La questione è nata quando Mammucari è tornato dalla sala, dopo che c’era stato quel battibecco che a me era uscito veramente dallo stomaco, perchè io queste cose le odio, le detesto. Finire nel trash è una cosa che… se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma. Ho pensato di lasciare Ballando con le stelle” ha confessato Antonio Caprarica a DavideMaggio.it. Una questione che dunque tanto morbida non è stata, al contrario di quanto fatto credere dalla padrona di casa Milly Carlucci che giustamente aveva tutte le buone intenzioni di difendere il suo programma.

Vittorio Menozzi ha avuto esperienze con altri uomini?/ "Mi sono fatto delle domande…": confessione al GF

La versione di Milly Carlucci sulla lite tra Antonio Caprarica e Mammucari

Nelle scorse ore a prendere la parola sulla rissa tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari è stata la padrona di casa di Ballando con le stelle, Milly Carlucci. La conduttrice, in sintesi, ha confessato che la questione è stata ingigantita, smentendo la rissa della quale tanto si è chiacchierato nelle scorse ore tra Caprarica e Teo. La padrona di casa dello show del sabato sera di Rai ha smentito che tra i due ci sia stata un vera e propria rissa, escludendo la teoria del contatto fisico tra Antonio Caprarica e Mammucari.

ClioMakeUp, guadagni da capogiro/ "Azienda da 100 dipendenti. Ecco quanto ho fatturato lo scorso anno"

Milly Carlucci, intervenuta sui social, ha così commentato la questione della rissa tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari: “Ristabiliamo la realtà dei fatti perché dietro una parola come rissa c’è un comportamento che se fosse vero non sarebbe tollerabile da nessuno. Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle, siamo andati a controllare, c’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica”. Quale sarà stato il reale andamento delle cose nell’ultima puntata di Ballando con le stelle?











© RIPRODUZIONE RISERVATA