Antonio Caprarica Vs Maurizio Sorge/ “C’è limite a tutto!”, il paparazzo: “Ipocrita!”

Giornata movimentata quella di oggi per Federica Panicucci a Mattino 5 ma non poteva essere altrimenti nel momento in cui ha annunciato in collegamento da Roma Maurizio Sorge. Il paparazzo è ospite insieme ad una serie di giornalisti, Antonio Caprarica compreso, per trattare lo spinoso legame tra i vip e i paparazzi, spesso complici dei primi ma altre volte troppo invadenti. La stessa conduttrice ha ammesso di averne avuto un bel po’ sotto casa per qualche mese alla fine del suo matrimonio con Mario Fargetta ormai quattro anni fa, ma la temperatura sale quando Antonio Caprarica dice la sua sul concetto di paparazzo tirando in mezzo l’ormai leggendaria etica deontologica sia per chi scrive, come lui, che per chi scatta le foto ai vip. In particolare, il giornalista denuncia: “Dopo l’incidente, i paparazzi che seguivano Lady Diana si sono lanciati sull’auto e in tre minuti, tutto documentato, hanno scattato 118 foto ad una donna che stava morendo e due uomini che erano già morti. Ci sono momenti in cui né la penna e né la macchina andrebbero usate non è possibile non sentire un po’ di colpa“.

LO SCONTRO TRA ANTONIO CAPRARICA E MAURIZIO SORGE A MATTINO5

A questo punto Maurizio Sorge non ci sta e rilancia: “Nella vita non bisogna essere ipocriti, quei ragazzi era fotografi e non infermieri, non avrebbero potuto fare niente per lei“. Antonio Caprarica non ci sta e definisce questa frase “inaccettabile, perché bisogna fermarsi”. Candida Morvillo precisa: “Le foto di Lady Diana morente non sono state pubblicate. I paparazzi le hanno fatte, le hanno vendute alle agenzie fotografiche ma gli editori le hanno fermate e non le hanno pubblicate“. Lo scontro non si chiude qua e lo stesso Maurizio Sorge poi continua la sua arringa ammettendo anche che la prossima volta sarà a Milano perché da Roma non riesce a difendersi come vorrebbe: “Io non sono ipocrita, se mi fossi trovato sul posto avrei fatto la stessa cosa poi la mia moralità mi fa pensare dopo. Intanto io scatto, non ci penso sopra, sulla morte di Lady Diana hanno scritto tutti, anche i ben pensanti come Antonio Caprarica quindi a me prendere insulti non ci sto, è una documentazione quella, non hanno fatto nulla. Lei non ha più valori di me, nel momento in cui scrive ha i miei stessi valori. Noi siamo nel giusto e non abbiamo paura di difenderci“.

Ecco il video del momento:

