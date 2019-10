Antonio Caprarica Vs Meghan Markle/ “Mai come Lady Diana, dovrà recitare per sempre”

A Mattino 5 si parla del viaggio di Meghan Markle ed Harry in Sud Africa insieme al piccolo Archie e sembra proprio che l’argomento sia davvero spinoso visto che lo storico giornalista e inviato Antonio Caprarica si è addirittura spogliato del suo aplomb quasi inglese a favore di quella che sembra essere una vera e propria sfuriata contro la Duchessa. A far perdere le staffe al giornalista sono le immagini che mostrano Harry sulle tracce della madre in Angola e su quei stessi territori nella battaglia contro le mine antiuomo. Il giornalista non ha dubbi: “Queste immagini ci hanno restituito l’Harry che tutti amavano, sono le immagini più spontanee, è capace davvero di gesti di solidarietà verso gli altri. Il dramma della famiglia reale oggi è sempre il paragone con il fantasma di Diana, un paragone che non investe solo tutte le donne ma perfino il figlio”.

ANTONIO CAPRARICA VS MEGHAN MARKLE: “NON SARA’ MAI COME DIANA”

A questo punto parte l’attacco ad Harry e, soprattutto, a Meghan Markle che, a suo dire, dovrà recitare tutta la vita un ruolo che forse non doveva avere e che non ha. In particolare, dopo la messa in onda delle immagini, Antonio Caprarica rilancia: “Harry non ha resistito alla tentazione di scimmiottare la madre, mi ha fatto un’impressione negativa. Questa passeggiata fatta da Diana vent’anni fa era un gesto rivoluzionario e di coraggio, la fece due volte attraverso mine davvero presenti, rifarla oggi non ha poi molto senso“. Diana aveva una doppia vita ma era spontanea e sicuramente le nuove principesse non riescono ad essere come lei: “C’è una differenza radicale, lei aveva una generosità di cuore che per Meghan Markle è una recita. Lei sarà un’attrice per tutta la vita ed è stata scritturata per questa parte“. Non è d’accordo con lei Candida Morvillo convinta che se Lady Diana non fosse morta sarebbe “una donna fragile che continuava a commettere errori, c’è la morte che l’ha consacrata principessa del popolo, altrimenti l’avremmo ricordata per la sua incapacità di rispondere al ruolo per la quale era stata scritturata“.

Ecco il video del momento:

“Questo fantasma che continua a dominare la vita dei Windsor probabilmente rovinerà ancora molto a lungo, soprattuto le donne che entrano nella famiglia” Antonio Caprarica su Lady Diana a #Mattino5 pic.twitter.com/XJeuaVeqQB — Mattino5 (@mattino5) October 1, 2019





