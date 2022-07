Antonio Casagrande è morto/ Il figlio Maurizio: “Se ne va un pezzo della mia anima”

Antonio Casagrande, padre di Maurizio Casagrande, è morto

Antonio Casagrande, celebre attore partenopeo che aveva fatto parte anche della compagnia di Eduardo De Filippo, è morto oggi 27 luglio 2022 all’età di 89 anni. A dare la notizia della sua morte è stato il figlio, Maurizio Casagrande, che dal padre ha ereditato la passione per la recitazione ed il teatro.

“E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. – ha scritto l’attore sui social, dando l’addio a suo padre – Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti.” Maurizio ha dunque comunicato che proprio attraverso i social comunicherà le informazioni riguardanti i funerali del padre: “Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli”.

Antonio Casagrande: l’addio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Oltre ad essere stato un grande attore teatrale, Antonio Casagrande, tra gli anni sessanta e ottanta, è stato molto attivo in televisione e al cinema. Lo ricordiamo in film come “Le quattro giornate di Napoli”, “Detenuto in attesa di giudizio”, “Così parlò Bellavista”, “Dio ci ha creato gratis”, e “I fratelli De Filippo”, in onda su Rai 1 lo scorso anno. “Antonio Casagrande è stato un grande attore e un autentico interprete della tradizione eduardiana. Con lui, #Napoli perde un pezzo della sua storia teatrale e cinematografica. Un forte abbraccio a Maurizio da parte di tutta la città.”, è stato il messaggio d’addio del sindaco Gaetano Manfredi su Twitter.

Anche Vincenzo Salemme, collega e amico di Maurizio Casagrande, ha salutato l’attore con un lungo post, che si conclude così: “Gli ho voluto molto bene e lui me ne ha voluto. Caro Antonio, continuerò a guardarti negli occhi guardando gli occhi di Maurizio. Continuerò a sentirti sentendo il cuore di Maurizio”.











