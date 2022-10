Antonio Cassano investe nei campi di padel/ Società “AC 99 srl” con sede a Genova

Antonio Cassano apre una società di campi di padel

L’ultima passione di Antonio Cassano è il padel, sport nel quale adesso l’ex calciatore ha deciso di investire. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza, il 20 ottobre Cassano ha costituito la società AC 99 srl, con sede a Genova. La società ha capitale sociale da 50 mila euro ed è stato interamente sottoscritto dall’unico socio ossia lo stesso cassano.

Le attività che la società porterà avanti sono le seguenti, come riporta l’articolo 4 dello statuto: «La gestione, anche tramite terzi, di palestre e affini e in genere di impianti sportivi di qualsiasi natura e tipo, con la possibilità di costruzione degli stessi»; «la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche direttamente all’interno degli impianti gestiti, sia in proprio che mediante contratti di affitto di azienda e contratti di affidamento della gestione»; «il commercio, sia al dettaglio che all’ingrosso, di articoli per lo svolgimento dell’attività sportiva, ricreativa, tecnica e didattica nell’ambito dello sport, nonché di tutti i prodotti alimentari e non direttamente inerenti le pratiche sportive»; «la produzione, la vendita e l’affitto di abbigliamento e materiale sportivo»; «l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive».

Antonio Cassano diventa imprenditore

La società costituita da Cassano si occuperà di gestire una serie di centri sportivi dedicati al padel, completi di zona ristorazione e l’affitto o la vendita di materiale sportivo. Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, Cassano starebbe inoltre progettando di costruire una serie di campi nella zona di Valletta Puggia ad Albaro su alcuni terreni che sarebbero già di sua proprietà. A confermare l’indiscrezione è stato il Comune di Genova.

L’ex giocatore di Milan e Inter si è dedicato al padel ormai da qualche anno e spesso ne parla proprio durante le lunghe dirette alla BoboTv con i compagni di viaggio, tra cui Lele Adani. L’ex attaccante milita nella società Padel Albaro, con cui ha conquistato di recente la promozione in Serie B. Adesso, è pronto a scendere in campo ma in un’altra veste: diventerà imprenditore.

