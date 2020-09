Antonio Catalani e Tove Villfor/ “C’è del potenziale!” (Ballando con le stelle 2020)

Antonio Maria Catalani e Tove Villfor rappresentano una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020. Dopo lo stop delle scorse settimane causa Covid e che ha portato a far slittare lo show di Rai1 di Milly Carlucci, la coppia (lui concorrente, lei maestra) è tornata in sala da ballo pronta più che mai ad allenarsi e prepararsi in vista dell’importante prova. Con un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma, entrambi si sono fatti vedere molto affiatati e felici di poter tornare a prepararsi. “Finalmente siamo tornati ad allenarci!”, ha commentato lui, entusiasta. “Lo sto distruggendo! Stiamo facendo grandi passi in avanti”, ha commentato la sua giovane e bionda insegnante. Antonio Catalani è un artista nato a Roma il 20 giugno 1988.

Nella vita lo si può definire un pittore professionista, nonostante la sua giovane età ma il suo fisico prestante e l’indiscussa bellezza fanno di lui anche un modello molto apprezzato. Grazie al suo lavoro Antonio ha avuto modo di viaggiare molto e visitare posti splendidi come il Canada, il Marocco, il Giappone e gli Usa. In qualità di artista ha tenuto la sua prima mostra di pittura in Italia alla Galleria Tibaldi.

ANTONIO CATALANI E TOVE VILLFOR: FEELING PRIMA DI BALLANDO CON LE STELLE

Antonio Catalani, in arte Holaf, ha già dimostrato un certo feeling con la sua insegnante Tove Villfor, sebbene sia felicemente fidanzato con Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Tove è la new entry dell’edizione di Ballando con le Stelle 2020 già annunciata nei mesi scorsi ed andrà a prendere il posto di Samanta Togni e quello di Alessandra Tripoli. Tove aveva dato l’annuncio del suo approdo allo show di Rai1 sul suo account Instagram manifestando grande entusiasmo: “Sono arrivata a Ballando con le Stelle dopo le selezioni di Ballando on the road che ho fatto per due anni consecutivi. Sono super emozionata visto che è il mio primo anno”. Classe 1996, la giovane ballerina vive da tempo a Roma ma è di origini svedesi.

Grazie alle svariate competizioni di danza alle quali ha preso parte, anche lei come il suo partner a Ballando ha girato il mondo. La Villfor però oltre al ballo si è dedicata anche alla recitazione, prendendo parte ad un episodio della fiction Rai Che Dio ci aiuti. Nelle scorse settimane, postato la foto insieme al suo compagno di avventura, Antonio Catalani, aveve commentato: “Secondo me c’è tanto potenziale! Secondo voi?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA