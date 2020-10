Antonio Catalani e Tove Villför/ Manca la grinta, questa sera verrà fuori?

ANTONIO CATALANI IN CRISI A BALLANDO CON LE STELLE 2020?

Antonio Catalani e Tove Villför continuano a rimanere nel limbo dei “perdenti” di questa edizione di Ballando con le Stelle 2020. Il bell’Antonio rivela di non avere il timore del debutto ma sicuramente nella seconda puntata la paura non è mancata perché i giudici con loro sono stati davvero terribili parlando di sguardo spento e di poca unità sul palco. Le cose saranno andate meglio nel loro secondo sabato in compagnia dei ballerini vip di Milly Carlucci. Dietro le quinte, Antonio Catalani ha spiegato di non essere nei suoi panni con il ballo, di essere timido e di essersi un po’ messo in soggezione per aver debuttato al sabato sera nel prime time di Rai1. Si sente trasportato quando dipingo, è solo nel suo studio e fa quello che vuole, e l’unico modo per affrontare questa avventura è quello di ritrovare l’Antonio bambino che si ballava e si divertiva.

ANTONINO CATALANI HANNO FALLITO ANCHE NELLA SECONDA PUNTATA

L’emozione comunque non è arrivata ai giudici che continuano a bocciare la coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villför che sabato scorso si è fermata al 12esimo puntato portando a casa solo sedici punti. Il loro tango è stato un po’ ‘mobile’ e sicuramente privo di passione e gli stessi giudici se ne sono accorti. La prima a prendere la parola sabato scorso è stata Carolyn Smith che li ha trovati migliorati rispetto al debutto ma non ha passione quando balla, la vede di più nei videoclip, lei ha notato solo una serie di passi per seguire la maestra ma non altro. Anche Selvaggia Lucarelli si trova sulla stessa lunghezza d’onda convinta che forse tra loro non ci sia sintonia ‘ma vi piacete? Almeno reagite altrimenti diventate trasparenti’. Antonio Catalani si trova in tv e forse i tempi sono un po’ diversi, non sarà fatto per il ballo anche se si è messo in gioco ma senza ottenere molto. Roberta Bruzzone sdrammatizza un po’ parlando dei suoi quadri un po’ curiosa nel sapere se i suoi quadri siano in vendita oppure no. Alla fine la reazione di Antonio arriva, la vedremo anche nel ballo in questa terza puntata di Ballando con le stelle 2020?



