Antonio Catalani e Tove Villför/ Ripescati a Ballando con le stelle? Le probabilità..

E riecco in pista Antonio Catalani e Tove Villför, o almeno così si spera. Mentre i due tappezzano i social annunciando il loro ritorno a Ballando con le stelle 2020 questa sera, il comunicato stampa Rai della speciale puntata dimentica addirittura di menzionarli, ci saranno in questa staffetta per il salvataggio oppure no? I fan sono sicuri di sì visto che proprio la maestra in queste ore sui social ha dato loro appuntamento a tutti a stasera anche se in molti sanno che l’esito per loro potrebbe essere disastroso. Il pubblico si attende grandi cose dopo questo periodo passato in panchina, sperando che lo studio abbia aiutato un po’ Antonio Catalani a sciogliersi un po’ sul palco e tirare fuori la grinta che i giudici non hanno notato né nelle performance e né nel parlare con loro dopo l’esibizione. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli spesso sono stati un po’ duri con loro e non per via delle qualità tecniche che avrebbero potuto mettere insieme settimana dopo settimana ma per via del loro essere spenti e un po’ troppo silenziosi e timidi.

Antonio Catalani e Tove Villför ripescati a Ballando con le stelle?

Come se questo non bastasse, anche Tove Villför, alla sua prima esperienza come maestra a Ballando con le stelle è stata davvero poco incisiva e non è riuscita a cambiare e plasmare il vip che le è stato affidato. L’artista ha più volte ribadito che questo è il suo modo di essere riflessivo e pacato, mai violento nemmeno verbalmente se non è necessario, è stato davvero condannato solo per questo? Ma chi è Antonio Catalani? Classe 1988, lui è un pittore e modello e i suoi social sono tappezzati di foto dei suoi viaggi, dell’amata montagna ma anche delle sue opere (conosciuto nel mondo dell’arte con il nome di Holaf). A fare da cornice a tutto questo ci pensa la sua fidanzata Caterina Zanardi Landi. I due stanno insieme ormai da un po’ ma sulla sua vita privata si sa poco proprio per via della sua riservatezza. Riusciranno oggi Antonio Catalani e Tove Villför a trovare un posto al sole in quest’ultima fase di Ballando con le stelle 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA