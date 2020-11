Antonio Catalani e Tove Villför/ Ultimo tentativo ma zero possibilità!

Antonio Catalani e Tove Villför a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2020?

Antonio Catalani e Tove Villför ci devono riprovare ancora a Ballando con le stelle 2020 e questa per loro sarà l’ultima occasione dopo il flop di sabato scorsa. I due formano la coppia meno amata dal pubblico e dai giudici in questa occasione un po’ per via del loro carattere un po’ pacato, un po’ perché il gossip non è arrivato in sostegno di una bravura nel ballo che non c’è, almeno per quanto riguarda il bell’artista, ma cosa ne sarà di loro questa sera? I due continuano a provare per prepararsi ad una nuova staffetta convinti di poter rientrare in puntata ma sicuramente le cose non andranno in questo modo e in molti li hanno già bocciati e dimenticati, dovremo attenderci una sorpresa?

Primo tentativo fallito a Ballando con le stelle 2020

Antonio Catalani e Tove Villför a Ballando con le stelle 2020 sabato scorso si sono presentati sul palco per la staffetta in cui le coppie in gioco sono state chiamate a vestire i panni dei protagonisti di diversi film cult e i due hanno scelto il tema Thor in cui lei è stata ‘Ragnarök’ mentre lui è stato il famoso Dio della saga Marvel. Risultato? I giudici hanno deciso di premiare la coppia formata da Rolinda Celentano e Tinna Hoffman che hanno vinto la staffetta ma non sono riuscite a passare in semifinale perdendo la puntata. Questa sera come andrà per loro in questa ultima occasione a Ballando con le stelle 2020?



