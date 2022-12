Antonio, chi era il fratello di Iva Zanicchi?/ “L’ho amato come un figlio…”

Antonio Zanicchi, chi era il fratello di Iva, morto di Covid dopo un grave peggioramento. La cantante: “L’ho amato come un figlio”

Antonio Zanicchi è stato il fratello della conosciutissima Iva Zanicchi. Da quando è venuto a mancare, a causa del Covid 19, un vuoto enorme esistenziale si è aperto nel cuore dell’artista, che non riesce ancora a metabolizzare il lutto. “Ciao Fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, la dedica toccante della mitica Iva quando, a suo malgrado, ha dovuto dire tristemente addio al suo amato fratello. Lo aveva fatto attraverso i social, condividendo col pubblico uno dei momenti più difficili e dolorosi di tutta la sua vita.

Antonio, il fratello di Iva Zanicchi morto di covid/ "Quell'ultima telefonata..."

Non a caso, anche a Ballando con le Stelle 2022, Iva Zanicchi aveva confessato di aver provato un dolore inspiegabile per la morte del fratello, più grande persino di quello per la sua amata mamma. Ma chi era esattamente Antonio Zanicchi? Della sua vita privata, ovviamente, non si sa moltissimo, se non appunto che era il fratello di Iva. Era ormai pensionato da diverso tempo, aveva compiuto 77 anni e proprio come la cantante era stato colpito dal virus. La sua situazione si era aggravata nel giro di pochi giorni ed Iva non ha potuto nemmeno dirgli addio.

Samuel Peron "Lite Lucarelli-Mariotto? Iva Zanicchi ci è rimasta male"/ "Non voleva…"

Antonio Zanicchi, il virus e i rimpianti di sua sorella Iva: “Non riesco a rassegnarmi”

A differenza della più nota sorella non aveva subito il fascino del mondo dello spettacolo, anche se quando si trattava di sostenere la mitica Iva, era ovviamente in prima fila. Con la scomparsa della madre, i due fratelli si erano uniti più che mai, proprio come raccontato dalla cantante in diverse interviste rilasciate ai giornali o in televisione.

Dopo la scomparsa di Antonio, Iva Zanicchi ha dichiarato di non essere più la stessa e di sentire un grosso vuoto dentro: “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”. Ad Antonio, Iva, ha dedicato il bellissimo libro “Un altro giorno verrà”, presentato in tv con un pensiero davvero dolce e speciale: “Penso che pochi fratelli si siano amati come io ho amato lui, l’ho amato quasi come un figlio.”

Mariotto asfalta Selvaggia:"Sei come scimmia che getta escrementi"/ "Sei tu che stai facendo la squallida!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA