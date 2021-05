Antonio Conte lascia l’Inter/ Ipotesi addio concreta, chi sarà il nuovo allenatore?

ANTONIO CONTE LASCIA L’INTER?

Una bomba dal calciomercato, o forse no: Antonio Conte sarebbe pronto a lasciare l’Inter, con ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore. Le indiscrezioni si rincorrono e trovano sempre più conferma: il motivo sarebbe il ridimensionamento economico voluto dalla società, perché il presidente Zhang in questi tempi complessi – e dopo aver chiesto il taglio degli stipendi, cosa comunque avvenuta in altri club – vorrebbe impostare la sua Inter sulla base di sostenibilità e investimento sui giovani, riducendo i costi degli ingaggi. Progetto che mal si sposa con i 13 milioni che Conte percepirebbe la prossima stagione, e con la sua ambizione.

Dopo aver dominato il campionato e vinto lo scudetto, l’allenatore salentino vorrebbe invece aumentare qualità e forza della rosa per confermarsi in Italia, e finalmente fare strada in Europa. Sette anni fa lasciò incredibilmente la Juventus per gli stessi motivi: ora potrebbe succedere lo stesso con l’Inter. Si mormora anche che, a differenza della scorsa estate, questa volta non ci sarà un vertice per prendere una decisione: Conte si incontrerà con la dirigenza, ma solo per certificare l’addio. Al momento ovviamente non è una cosa ufficiale, ma potrebbe diventarlo a breve e dunque si aprono già gli scenari futuri.

NUOVO ALLENATORE INTER: ALLEGRI IN POLE?

Sono al momento quattro i nomi del possibile nuovo allenatore dell’Inter, qualora Conte decidesse realmente di andarsene. In pole position ci sarebbe Massimiliano Allegri, che la società aveva già sondato lo scorso anno; il livornese era stato vicino al Napoli e starebbe anche aspettando le mosse della Juventus, che in caso di addio ad Andrea Pirlo avrebbe lui in cima alla lista; per questo motivo l’Inter sonda un altro ex bianconero come Maurizio Sarri, anche se qui i dubbi sarebbero legati al suo 4-3-3 e una rosa che attualmente sarebbe poco adattabile al ferreo modulo del toscano. Simone Inzaghi lascerebbe la Lazio, ma la sua destinazione più probabile è al momento il Napoli di cui sopra; il quarto nome come nuovo allenatore dell’Inter è quello di Sinisa Mihajlovic, che in nerazzurro ha giocato e sulla cui panchina si è anche seduto (come assistente di Roberto Mancini), ma in questo caso forse il punto di domanda riguarderebbe il profilo e il palmarès del serbo, che di certo non vedrebbe l’ipotesi di cattivo occhio.

CON L’ADDIO DI CONTE CHI PUÒ LASCIARE?

L’altro tema in caso di addio di Conte all’Inter, e ovviamente legato al progetto sostenibile, riguarda la rosa. Si preparano grossi movimenti di calciomercato in uscita, perché ci sono giocatori che hanno accettato l’Inter anche e soprattutto per la presenza di Conte. Non ne ha mai fatto mistero per esempio Romelu Lukaku, che ora potrebbe tornare in Premier League e sostituire Sergio Aguero al Manchester City; il Kun a Barcellona allontana Lautaro Martinez dai blaugrana, ma il Toro potrebbe comunque salutare l’Inter per accasarsi altrove visto che è un profilo interessante sul calciomercato che riguarda le big europee. In uscita ci sarebbe, o potrebbe esserci, anche Achraf Hakimi: il laterale marocchino piace molto al Psg, ma anche uno come lui non avrebbe troppi problemi a trovare una nuova squadra che gli garantisca un posto in Champions League. L’Inter post-Conte ripartirebbe allora dai giovani di ritorno, per esempio Eddie Salcedo o Lucien Agoume: non per forza titolari (verosimilmente no), ma comunque adatti a completare la rosa senza gravare troppo sul monte ingaggi. Tutto però dipenderà da Conte…



