Antonio Conte/ Lukaku, le voci di dimissioni…: estate agitata dell’allenatore Inter

Antonio Conte si aspettava probabilmente un inizio di avventura diverso con l’Inter. Il tecnico salentino sta infatti vivendo un’estate un po’ agitata causa il non aver ancora a disposizione le due punte che da ormai settimane ha richiesto alla sua dirigenza, leggasi Romelo Lukaku ed Edin Dzeko. Nella serata di ieri è andata in scena una cena fra lo stesso tecnico nerazzurro nonché il presidente Steven Zhang, l’amministratore delegato Beppe Marotta, e il direttore sportivo Piero Ausilio. I vertici interisti hanno cercato di tranquillizzare l’ex commissario tecnico della nazionale italiana, che nelle ultime apparizioni pubbliche si è mostrato decisamente agitato. Come detto sopra, Conte attende i due terminali offensivi per il suo 3-5-2, e nel contempo, che vengano ceduti Mauro Icardi e Radja Nainggolan, entrambi considerati non funzionali al progetto.

ANTONIO CONTE, DA LUKAKU ALLE VOCI DI DIMISSIONI

Se ci aggiungiamo anche una stressante tournée estiva, che storicamente è odiata dagli allenatori, visto che utile solo allo spettacolo e agli sponsor, il quadro è decisamente completo. Nella giornata di ieri si è parlato addirittura di dimissioni, con qualcuno che ha associato quanto sta avvenendo in questi giorni in casa Inter, all’estate 2014 di casa Juventus, quando Conte gettò la spugna a poche ore dall’inizio del raduno estivo in vista della successiva stagione. Niente di tutto ciò accadrà, a meno di clamorosi colpi di scena non previsti, ma è normale che il sanguigno tecnico originario del Salento sia un po’ agitato; vorrebbe infatti lavorare già con una rosa al completo, invece, a un mese dall’inizio del campionato, deve ancora fare i conti con una serie di calciatori che con grande probabilità fra poco tempo faranno le valigie. La cosa certa è che la trattativa per Lukaku potrebbe andare ancora per le lunghe, visto che la differenza fra l’offerta dei nerazzurri (circa 60/65 milioni di euro), e la richiesta del Manchester United (fra gli 80 e gli 85), continua ad essere troppo elevata.

