Antonio Conte, quarto Tapiro d’oro da Striscia/ “L’Inter? C’è da lavorare tanto…”

È arrivato per Antonio Conte un trofeo non proprio ambito. L’allenatore dell’Inter ha ricevuto da Striscia La Notizia il suo quarto Tapiro d’oro. A pochi mesi dal terzo, Valerio Staffelli ha raggiunto nuovamente Conte per consegnargli la ben nota statuetta. Striscia la Notizia, in attesa del filmato di questa sera, ci anticipa ce: “Raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, Conte – visibilmente attapirato – ha dato laconiche risposte dal finestrino della sua auto all’inviato di Striscia”. Le spiegazioni dell’allentore sui risultati ottenuti dall’Inter in queste giornate sono state: “C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…”. Conte, che ha risposto a Staffelli dall’auto, è poi velocemente ripartito alla volta di Appiano Gentile (Como), sede del centro di allenamento dei nerazzurri. Staffelli ha cercato di inseguirlo per altre domande ma lui ha chiuso così la chiacchierata.

Quarto Tapiro d’oro per Antonio Conte: pochi mesi fa il terzo da Staffelli

“Doveva essere l’anno della consacrazione e invece la sua Inter arranca in campionato e, soprattutto, delude in Europa.” scrive Striscia La Notizia, introducendo il nuovo Tapiro d’oro per Antonio Conte. Solo qualche mese fa, Valerio Staffelli aveva consegnato all’allenatore la terza statuetta: “È attapirato! Uno che perde la testa della classifica, contro la Juventus, il derby d’Italia è fortemente attapirato! Cos’è successo?” La sua risposta? “Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte”. Come replicherà questa sera?



