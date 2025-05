ANTONIO CONTE RESTA A NAPOLI, ATTESA FUMATA BIANCA

Ci siamo, Antonio Conte resta a Napoli. È vero, manca ancora l’ufficialità che è la cosa più importante, soprattuto in un’epoca di continue smentite su smentite, ma gli ultimi indizi indirizzano il futuro del tecnico salentino ad una permanenza in Campania.

Dopo il memorabile quarto Scudetto conquistato in un’estenuante lotta testa a testa con l’Inter, non c’era affatto la certezza matematica del fatto che Conte restasse, anche perché arrivato parecchio provato dopo la stagione.

L’aritmetica vittoria del titolo ha naturalmente portato grande energia all’ambiente, tanto da far sembrare quasi scontata la permanenza di Conte. Questa situazione però è stato smentita da alcune indiscrezioni degli ultimi giorni.

Infatti mentre Conte veniva invitato a restare da De Laurentiis durante la festa Scudetto, l’allenatore aveva risposto invitando tutti a godersi il momento invece che dare conferma. A dimostrazione che ci volesse un po’ di tempo per pensare.

ANTONIO CONTE RESTA A NAPOLI, ARRIVANO LE CONFERME

Antonio Conte resta a Napoli? Più sì che no. Il tecnico è sempre più orientato verso la permanenza come detto, ma quali sono stati i motivi che hanno convinto il tecnico pugliese a restare piuttosto che accettare la corte di Juventus, Milan e via dicendo?

Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto non solo un aumento dell’ingaggio, comunque già alto dato che parliamo di 6 milioni, ma anche migliorie sia a livello di calciomercato (un esempio, Kevin De Bruyne) sia il tanto attesa rifacimento del centro sportivo di Castel Volturno.

Oltre a Gianluca Di Marzio e Sport Mediaset, anche Fabrizio Romano ha dato un importante indizio social: alla sua stessa notizia di probabile permanenza di Conte, ha aggiunto l’emoticon degli occhi, quella del cuore blu e una clessidra, a far intendere che tutta sta proseguendo per il verso giusto.