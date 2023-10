Antonio Conte, siparietto hot a Belve/ I consigli ai calciatori: “Se*so solo da passivi prima della partita”

Siparietto hot a Belve tra Antonio Conte e Francesca Fagnani: l’ex allenatore di Inter e Juventus, oltre che della Nazionale italiana, ha svelato alla conduttrice il vademecum che propone ai suoi giocatori nel corso del campionato per quel che concerne i rapporti intimi.

“A me non piace controllare il calciatore, ma devono sapere che al momento dell’allenamento e della partita devono performare. Il consiglio ci vuole sempre, se serve a migliorare e ottenere il risultato. La vittoria è sempre il primo obiettivo”, ha premesso. Poi, è entrato nel vivo della questione: “Diciamo che avendo un trascorso da calciatore, ho delle esperienze pratiche che posso trasferire. Non posso metterei dei limiti o proibire delle cose, ma do dei consigli. Nell’imminenza della partita si deve fare il minimo sforzo, per cui essere passivi. È meglio che sia attiva l’altra parte”.

Antonio Conte, siparietto hot a Belve: l’allenatore svela i consigli per i rapporti intimi dei calciatori

Le posizioni da assumere durante i rapporti intimi, per i calciatori, non sono tuttavia le uniche indicazioni del vademecum di Antonio Conte, svelato durante l’ospitata a Belve, nel salotto di Francesca Fagnani. “Io consiglio inoltre di farlo soltanto con la propria moglie prima di una partita. Se la partner non è quella abituale, si va sotto stress per la volontà di dimostrare qualcosa. Con la moglie è più di routine. Se dico queste cose è perché le ho sperimentate anch’io da calciatore”, ha continuato.

Infine, ha svelato anche un aneddoto: “A Mattia Destro ho concesso solo la prima notte di nozze, poi gli ho chiesto di venire a Coverciano. La Nazionale è un privilegio, certo anche il matrimonio”, ha riflettuto l’allenatore.

