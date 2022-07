Antonio Cripezzi dei Camaleonti, come è morto?/ Malore in hotel dopo un concerto

Antonio Cripezzi dei Camaleonti: morto a 76 anni

Antonio Cripezzi, voce e tastiere, leader storico dei Camaleonti, è morto il 3 luglio 2022 a 76 anni. Il gruppo musicale aveva cenato alle 20, poi due ore di concerto, nel parco di Villa De Riseis a Pescara, all’una il rientro all’hotel Dragonara a Sambuceto (San Giovanni Teatino). Tonino, come lo chiamavano gli amici, è stato trovato la mattina dopo, prono sul letto. È stato Valerio Veronese, il chitarrista dei Camaleonti , a trovare l’amico privo di vita: “La moglie lo ha chiamato come ogni mattina e lui non ha risposto al cellulare. Preoccupata ha chiamato la hall dell’albergo ma lui non rispondeva neanche dalla camera, dopo un po’ le donne sono salite a bussare forte forte alla porta, ma nessuna risposta. Allora sono salito io con le donne delle pulizie ma loro non volevano entrare: mi hanno aperto la porta, sono entrato e l’ho trovato nel letto, a pancia in giù che non si muoveva più”, ha raccontato Veronese, come riporta Il Mattino. Tonino era in cura per il diabete, aveva fatto lo stent ed era sempre sotto controllo rigido. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore nella notte, molto probabilmente un infarto.

Antonio Cripezzi: il ricordo degli amici

“È venuto a mancare un pezzo di noi, a livello umano, a livello musicale, negli anni d’oro eravamo in giro sei mesi all’anno, dormivamo più fra di noi che con le mogli. Negli anni questa cosa è venuta un po’ a mancare, il lavoro è calato, sono cambiati i tempi ma il legame è rimasto. Stavamo invecchiando insieme”, ha aggiunto Valerio Veronese, sul Mattino. Massimo Di Rocco, batterista dei Camaleonti dal 2004 dopo la morte di Paolo De Ceglie ha aggiunto: “Tonino era una persona molto rispettosa, di alta classe oltre ad essere un valente cantante a livello italiano. E’ la storia della musica italiana, ci siamo divertiti, andremo avanti ma suonare senza di lui è veramente drammatico”. Mario Lavezzi, tra i fondatori dei Camaleonti, ha scritto su Instagram: “Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo caro amico”.

