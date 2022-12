Antonio D’Amico e Gianni Versace, la storia/ Compagno dello stilista, amore e dramma

Antonio D’Amico, stilista classe 1959 originario della Puglia, è stato il compagno di Gianni Versace e si è spento all’età di 63 anni dopo aver combattuto contro una malattia. La sua morte è avvenuta 25 anni dopo l’omicidio del genio della moda, assassinato a colpi di arma da fuoco sui gradini della sua villa di Miami Beach dal killer Andrew Cunanan. Un delitto che scosse il mondo e che resta impresso nella storia come una delle pagine più atroci delle cronache, consumato proprio quando Antonio D’Amico e Gianni Versace vivevano la loro relazione nel cuore dorato d’America. Era il 15 luglio 1997, e ai funerali di Gianni Versace prese parte anche Lady Diana, sua amica che poche settimane più tardi morì nel terribile incidente sotto il tunnel parigino dell’Alma.

Antonio D’Amico e Gianni Versace si sarebbero amati per circa 15 anni, fino alla morte dello stilista. Una relazione vissuta nel massimo riserbo e di cui ancora oggi si ricordano frammenti attraverso articoli di giornale e fotoracconti in occasione dell’anniversario della scomparsa di Gianni Versace. Il rapporto tra lui e Antonio D’Amico sarebbe fiorito nel 1982 e sarebbe cresciuto negli anni, arrivando anche alla declinazione di una collaborazione professionale tra i due. Con la morte di Gianni Versace si sarebbe chiusa la golden age della moda italiana, ma nel cuore di Antonio D’Amico, come lui stesso ha raccontato a Storie Italiane, sarebbe rimasta impressa la sua ultima frase: “Qualunque cosa succeda nella vita, io e te saremo sempre insieme“.

Antonio D’Amico e l’amore con Gianni Versace: “Insieme in un lungo viaggio”

Antonio D’Amico e Gianni Versace sono stati insieme per anni, amici, compagni di vita e di quel “lungo viaggio” tra sentimenti e moda di cui lo stesso D’Amico aveva parlato ai microfoni di Eleonora Daniele per Storie Italiane nel 2019. “Ci siamo incontrati e abbiamo fatto un percorso in comune, ho conosciuto Gianni nell’82, sono andato alla Scala a vedere uno spettacolo e lì l’ho conosciuto, per caso. Non mi sarei mai aspettato…”.

Tra Antonio D’Amico e Gianni Versace non ci sarebbe stato un colpo di fulmine, ma un crescendo di amicizia e amore che poi si sarebbe tradotto in un legame inossidabile: “Avevo 22 anni, ero emozionato ma mai avrei pensato che la mia vita sarebbe cambiata e sarebbe stata vicino a lui. Lui è stato il mio mentore, la persona con la quale ho condiviso tutto, siamo cresciuti insieme. Sia a livello lavorativo che nella vita privata, io da giovane studente ho imparato a lavorare con lui… Abbiamo costruito la nostra vita passo dopo passo, il nostro rapporto“. Antonio D’Amico ha parlato del compagno Gianni Versace in preda a una palpabile emozione, ricalcandone un ritratto dolcissimo tanti anni dopo l’omicidio che li ha separati: “Era una persona meravigliosa, semplice, gentile e ironica. Il suo sorriso è quello di un ragazzo sempre alla scoperta del mondo“.

