Antonio D’Amico, morto l’ex compagno di Gianni Versace/ Aveva 63 anni, era malato

E’ morto Antonio D’Amico, designer, ex modello nonché compagno di Gianni Versace fino a quando lo stilista non venne ucciso negli Stati Uniti. Era malato da tempo, e la scorsa notte non ce l’ha fatta, esalando l’ultimo respiro a soli 63 anni. “In questo periodo – dice chi gli era vicino, come scrivr Repubblica – ha sempre dato a tutti un esempio di forza e coraggio”.

La sua storia d’amore con Gianni Versace nacque nel 1982 e proseguì fino al 1997: dopo il decesso lo stilista aveva lasciato un vitalizio al suo compagno, nonché l’uso delle sue case, e Antonio D’Amico preferì ricevere tutta la “liquidazione” in un’unica tranche, per poi lanciare la propria carriera da stilista. Peccato però che la sua maison, con tanto di showroom a Milano, chiuse soltanto tre anni dopo l’ottimo avvio, a causa di alcune difficoltà gestionali-manageriali. In ogni caso Antonio D’Amico proseguì la sua attività fino alla fine.

ANTONIO D’AMICO, MORTO L’EX COMPAGNO DI GIANNI VERSACE: LA SUA ULTIMA INTERVISTA

Repubblica descrive Antonio D’Amico come una persona di carattere riservata e in pessimi rapporto con i fratelli Versace, e nel corso degli anni susseguenti l’omicidio dello stilista ha rilasciato pochissime interviste, fra cui l’ultima lo scorso dicembre, ospite di Serene Bortone su Rai Uno a Oggi è un altro giorno. “Quando siamo stati presentati a cena ci siamo lasciati così – le parole Antonio in tv ricordando la storia d’amore con Gianni Versace – poi dopo qualche mese (perchè io ero fuori per lavoro) in cui lui mi scriveva sempre, io mi sono fatto sentire e lui mi ha chiesto il perchè non gli avevo mai risposto. Ma io neanche avevo avuto modo di leggere i messaggi”.

I due furono una delle prime coppie omosessuali a fare coming out, e a vivere il loro amore alla luce del sole per ben 15 anni. Solo anni dopo Antonio D’Amico era riuscito a rifarsi una vita e ritrovare l’amore: “Ho un compagno da 16 anni – aveva detto sempre da Serena Bortone – sono per le storie lunghe. Una volta che scegli di stare con una persona per me è per sempre. Lui sarebbe contento di vedermi così sereno”.











