Antonio Di Pietro è stato intervistato ieri da 10 Minuti, su Rete 4, per parlare dello stupro di San Zenone al Lambro e dei clandestini in Italia

Nella puntata di ieri del talk di Nicola Porro, 10 Minuti, vi era ospite Antonio Di Pietro, ex giudice di Mani Pulite ed ex politico. Il tema della puntata è stato lo stupro di una 18enne avvenuto a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, violenza commessa da un 25enne immigrato con precedenti, regolare sul territorio.

“Lo stupro – esordisce Di Pietro – per chi lo commette e chi lo subisce, non ha né colore né nazionalità, è gravissimo e va punito senza se e senza me. Premesso questo non è dubbio che fra 160.000 ragazzi che arrivano senza arte né parte e che possono fare quello che vogliono, ci sono anche quelli che vengono qui a commettere questi reati gravi. Una prima lezione si può trarre: vuoi venire in Italia a chiedere asilo? La prima cosa è una fotografia del dna, e in questo caso la procura della repubblica è stata bravissima ad individuare il responsabile ma di per se dovevano bastare già quelle ricerche che erano state fatte sulla ragazza, chi poteva essere, perchè il dna oggi è come una foto: nelle nostre carte di identità c’è la nostra foto, ma dobbiamo mettere a disposizione di una grande banca dati anche il dna, per sapere qualcosa di più”.

Ma è controllabile un territorio con mezzo milione di clandestini? Domanda giustamente Nicola Porro: “E’ questa la ragione per cui io sono favorevole a non farli sbarcare – replica l’ex giudice – e bene sta facendo il governo a non farli arrivare. Abbiamo voglia di dare solidarietà e assistenza ma senza poterli controllare e a me trova contrario”.

ANTONIO DI PIETRO: “LO STUPRO E LE VIOLENZE NON HANNO BANDIERE”

Quindi ha aggiunto: “Questo vale sia per i 500.000 che per tutti gli altri italiani che fanno anche loro violenza. Va fatta prevenzione e controllo del territorio con riferimento a tutti. Io sono d’accordo con lei che fra questi 500.000 vi sono quelli che soddisfano le loro voglie in questo modo, vanno controllati e puniti. Cerchiamo di non farli partire senza un permesso, non sono quindi d’accordo con coloro che li fanno arrivare”.

Ma esiste un buco nella legge o nelle forze pubbliche? “La prevenzione la si fa con personale, mezzi e risorse finanziarie, servirebbe una vera riforma per moltiplicare le forze di polizia. Ma queste persone che arrivano devono essere controllate non facendoli andare in giro a spasso come vogliono loro”. Quindi ha aggiunto: “Se noi ci mettiamo a discutere sullo stupro fatto da chi viene dall’Africa sbagliamo, lo stupro non ha nazionalità. Nel nostro Paese ci sono tanti stranieri che fanno anche rapine e altre cose, c’è una mancanza di controllo: volete far funzionare la prevenzione e la repressione? Servono più mezzi, più persone e più risorse, e il resto son tutte chiacchiere”.

ANTONIO DI PIETRO: “NELL’AGRICOLTURA SENZA STRANIERI…”

Antonio Di Pietro, dopo aver lasciato la carriera da politico, si è dedicato all’agricoltura, un settore che non va avanti senza stranieri? “E’ vero, non si va avanti senza di loro, io l’ulivo e l’uva l’ho dovuto affidare ad una impresa locale proprio perchè non sono in grado di trovare il personale”.

Lo stupro quindi non ha colori come dice Antonio Di Pietro ma è anche vero che bisogna evitare di creare bombe sociali come invece spesso avviene nel nostro Paese. La violenza di San Zenone è avvenuta nella notte fra il 30 e il 31 agosto scorsi e dopo una decina di giorni quindi gli inquirenti sono riusciti a risalire allo stupratore, un 25enne maliano ospite in un centro di accoglienza che era già stato ispezionato negli scorsi giorni dalle forze di polizia e che nella vita fa l’aiuto cuoco.