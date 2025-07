La terza puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 17 luglio, sarà davvero imperdibile per chi è curioso di scoprire cosa accadrà tra Antonio e Valentina. Fidanzati da un anno, entrambi genitori di altri figli nati da precedenti relazioni, Antonio e Valentina sono stati i protagonisti della prima puntata durante la quale lui ha ammesso di aver sbagliato all’inizio della storia frequentando anche un’altra ragazza con cui è partito in vacanza e che Valentina ha poi scoperto mentre lei ha lamentato una serie di mancanze di lui spiegando di occuparsi da sola di tutte le spese economiche della casa.

Un rapporto che ha incuriosito molto i telespettatori che ora si chiedono come si evolverà la situazione. Antonio, nel villaggio dei fidanzati, ha ammesso di avere un debole per le donne e, sin dal primo giorno, si è mostrato estroverso. Valentina, invece, ha trascorso i primi giorni sfogandosi con le altre fidanzate ma, dalle anticipazioni, nella terza puntata, la situazione cambierà.

Temptation Island 2025: Antonio geloso di Valentina

Antonio Panico, nella terza puntata di Temptation Island 2025, profondamente deluso dall’atteggiamento della fidanzata Valentina Riccio, vivrà un vero e proprio dramma della gelosia. L’atteggiamento di Antonio che, furioso e scioccato dalle immagini si butterà per terra per ben due volte, ricorderà l’atteggiamento che Montoya, protagonista dell’edizione spagnola di Temptation Island, ha avuto quando ha visto le immagini della fidanzata in atteggiamenti intimi con un tentatore.

Nel video che anticipa ciò che accadrà nel prossimo appuntamento, Antonio, fuori di sé dalla rabbia, esclama: “Ero io il problema! Hai capito che ero io il problema qua?”, accusando così la fidanzata di flirtare con i tentatori avendo lo stesso atteggiamento che gli ha sempre rimproverato. Un momento che sta già scatenando la curiosità dei telespettatori che, tra tutte le coppie, sembrano siano incuriositi soprattutto da Antonio e Valentina.

