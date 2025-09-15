Dal gazebo distrutto alla proposta trash: Antonio Panico e Valentina Riccio di Temptation Island ora preparano il matrimonio.

Antonio Panico e Valentina Riccio sono stati insieme a pochi altri la coppia più ‘memabile’ di Temptation Island 2025. I due, già dalle prime battute del reality condotto da Filippo Bisciglia hanno fatto capire di essere i concorrenti perfetti, soprattutto lui che non ha risparmiato scenate come la famosa distruzione del gazebo nel bel mezzo del programma, vicenda che lo ha reso celebre e iconico dopo questa edizione. Ma i fan, ora che sono passati quasi due mesi, si chiedono che fine abbia fatto Antonio Panico e come sia il rapporto con Valentina.

Se ben ricordate, Antonio e Valentina hanno fatto un falò con tanto di proposta di matrimonio, rendendo il tutto più romantico e un po’ più trash di quello che ci aspettavamo. Secondo le indiscrezioni, oggi i due si stanno impegnando per organizzare al meglio le nozze e lei sarebbe già a buon punto con tutti i preparativi. Intanto, pare che Antonio sia all’opera per sistemare la casa dove vivranno, e in tutto questo, avrebbe messo mano anche al gazebo, decorandolo in modo piuttosto particolare.

Gazebo di Antonio Panico, la sorella di Valentina mostra la struttura aggiustata

Il gazebo di Antonio Panico resta quindi il protagonista della scorsa edizione terminata il 31 luglio. In seguito ad un temporale, la struttura si è rotta ma di fronte a Filippo Bisciglia, il napoletano ha spiegato di essere riuscito a trovare una soluzione, aggiustando il gazebo e decorandolo con la bandiera del Napoli. Sui social, infatti, è diventata virale la foto con lo stemma e i colori bianco azzurri, insomma, una nuova copertura degna del suo tifo per la squadra partenopea. Ad annunciare il risultato del progetto è stata Anna Riccio, la sorella di Valentina: “Direttamente da casa di mia sorella e mio cognato. Il gazebo tanto discusso“.