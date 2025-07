Antonio perde completamente le staffe dopo i video della fidanzata Valentina col single Francesco a Temptation Island 2025: "Vergognati"

Sfuriata senza precedenti a Temptation Island 2025 quella di Antonio, che di fronte alla visione dei nuovi filmati della fidanzata Valentina, sempre più vicina al single Francesco, ha dato il via a un vero e proprio monologo fatto di insulti e critiche nei confronti di entrambi. Cose gettate in aria, calci e pugni a oggetti vari hanno accompagno il suo ritorno nel villaggio dei fidanzati dopo la visione dei filmati al falò.

Qui è stato accolto dai alcuni compagni d’avventura, ai quali ha iniziato a raccontare quanto visto, inveendo contro la fidanzata Valentina e, ancor di più, contro Francesco, ragazzo da lui insultato con appellativi come “str*nzo”. Lo sfogo si è dunque spostato su Valentina, della quale ha detto: “Mi ha sputt*nato di fronte a tutti. Senza rispetto – e ancora – Vergognati!”.

Antonio furioso dopo i video della fidanzata Valentina col single Francesco a Temptation Island 2025

Antonio si è poi buttato a terra e ha iniziato a piangere disperato, accusando Valentina di aver fatto tanti sacrifici per lei ma di non aver ottenuto alcun elogio o riconoscimento da parte sua. “Non fa mai un elogio, neanche davanti alla sua famiglia. – e ancora – Ho perso tutto per venire qui dentro con lei, tutto!”. Fa dunque presente di aver anche acquistato un gazebo “tre metri per tre”, che è ora pronto a smontare e regalare all’amico Simone solo per fare un dispetto a Valentina. Ma ad Antonio non è bastata per sfogare tutta la sua rabbia, e ha dunque continuato: “Ora devo vedere fino a dove vuole arrivare… Ma tu fai proprio schifo! Hai aspettato di venire qui dentro? Si è ribaltata la frittata!”, ha concluso.

