Antonio e Assunta, chi sono i genitori Arisa/ “Mi hanno protetta molto, ma il loro amore mi toglieva le cose”

Chi sono Antonio e Assunta, i genitori di Arisa

Antonio e Assunta sono i genitori di Arisa, la cantante e personaggio televisivo. Un rapporto speciale quello tra Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, e i genitori a cui è legatissima. Nata a Genova, Arisa è cresciuta a Pignola, un piccolo in provincia di Potenza, dove torna spesso proprio per trascorrere del tempo con i suoi genitori. Ha due sorelle: Sabrina e Isabella. Sono pochissime le informazioni sulla sua famiglia, ma la cantante quando ha parlato di mamma e papà ha utilizzato sempre parole di grande amore ed orgoglio.

Non sono mancati però alcuni scontri durante l’adolescenza come ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: “il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta. Avevano paura che qualcuno potesse farmi del male, che si potesse approfittare di questa mia predisposizione al “vale tutto”, che tra l’altro ancora ho. Mi hanno protetta molto, ma il loro amore mi toglieva le cose che, a quell’età, era normale facessi. Ancora adesso per certi aspetti sono infantile, non sono una navigata”,

Arisa e l’amore per i genitori Antonio e Assunta

Proprio Arisa parlando dei genitori Antonio e Assunta ha raccontato di quando il padre le ha notato il “primo succhiotto”: “mio padre mi ha visto il collo, uno shock: ‘Rosalba, cos’hai fatto?”. Non solo, anche la prima sigaretta è stato argomento di uno scontro come ha raccontato la cantante: “arrivata a 9 anni. Mamma e papà infuriati: “Si litigava tutti i giorni a casa mia”. Per la cantante non è stato semplice nemmeno comunicare di voler fare la cantante nella vita. Il padre, infatti, non ebbe una reazione entusiasta, mentre la madre è stata più comprensiva sulla cosa.

A starle accanto anche la sorella Sabrina: “ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. Mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica davvero pazzesca”.











