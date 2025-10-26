La cantante Arisa sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo in onda domenica 26 Ottobre 2025. L'artista ha un profondo legame con i suoi genitori.

Antonio e Assunta sono i genitori di Arisa, nota artista italiana che domenica 26 Ottobre 2025 sarà tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Arisa è una delle cantanti più apprezzate della musica italiana ed è molto seguita, c’è grande curiosità sulla sua vita privata e di conseguenza anche sulla sua famiglia.

Antonio Pippa e Assunta Santarsiero sono i genitori dell’artista Arisa. Oltre alla cantante la coppia ha avuto altre due figlie, Isabella e Sabrina. I genitori di Arisa sono stati molto importanti nella vita dell’artista e Arisa lo ha più volte sottolineato; nel corso di un’intervista a Diva e Donna ha raccontato di quando ha lasciato casa a 19 anni per intraprendere una propria via:

“Quando sono andato via dalla Basilicata a 19 anni vedevo mio padre piangere e nascondersi per non farsi vedere”. L’uomo – svelerà poi la cantante – non era molto convinto riguardo questa nuova carriera della donna ma alla fine ha accettato di buon grado; a differenza invece della madre che ha sempre incoraggiato Arisa che è molto legata alla sua famiglia. Il nome Arisa deriva infatti dalle 5 iniziali delle persone della sua famiglia.

Arisa ed il legame con i genitori Antonio e Assunta

Il rapporto tra Arisa ed i suoi genitori è sempre stato speciale e la donna era molto legata alla sua famiglia, fin da piccola. Nell’infanzia ci sono state delle discussioni – come capitano d’altronde nella maggior parte delle famiglie – ma Arisa ha raccontato più volte di come l’abbiano aiutata e retta, specialmente durante la loro infanzia. La donna ha raccontato a Vanity Fair:

“Erano terrorizzato dal mio corpo che era cresciuto di colpo, lo sviluppo già a nove anni, con forme, il seno e l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile” e l’artista già allora era molto aperta ed espansiva ma i genitori erano preoccupati semplicemente per lei.

Arisa ha infatti proseguito: “Loro avevano paura che qualcuno mi potesse fare del male e approfittare della mia predisposizione al vale tutto, che in parte ancora oggi ho. Mi hanno protetta molto ma alla fine il loro amore mi toglieva le cose che a quell’età era normale fare” ha raccontato cosi la donna senza problemi.