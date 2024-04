ANTONIO E CLORINDA, CHI SONO I GENITORI DI LORY DEL SANTO/ “Papà morto subito, mamma mi puniva sempre”

Ospite della puntata di oggi di Domenica In, Lory Del Santo ha ripercorso la sua vita partendo dalla sua infanzia che non è stata della più semplici. Cresciuta con la mamma Clorinda perché il papà Antonio è morto improvvisamente a causa di un incidente stradale, non ha mai ricevuto gesti e parole di affetto da parte della madre: “Sono nata in una famiglia particolare con tante difficoltà. Io non sapevo come si fa a fare i bambini.” e poi ha aggiunto: “Mamma non mi credeva mai anzi se io dicevo la verità mi picchiava quindi ho pensato che un modo giusto per vivere in pace fosse nascondersi. Se per esempio mi sbucciavo le madri normali vanno dal figlio e dicono ‘o amore vieni qua’ lei invece mi diceva da domani non vai più a giocare, mi puniva con qualcosa di peggiore di quello che mi era successo. Io non ho mai avuto una bambola. A Natale il regalo era un mandarino. Il punto è questo se tu cresci accettando la realtà perché una persona non può darti di più non stai più tesa.” (Agg. di Liliana Morreale)

Lory Del Santo, chi sono i genitori Antonio e Clorinda

Antonio e Clorinda Del Santo sono i genitori di Lory Del Santo. I due erano una giovane coppia con scarse disponibilità economiche quando a Povegliano Veronese diedero la vita alla prima figlia. L’infanzia non fu semplice, dato che a causa delle condizioni sanitarie non idilliache si ammalò subito di polmonite. Non fu però l’unico evento drammatico. Quando aveva solo 3 anni e la sorella Paola era ancora neonata, infatti, il padre morì in un incidente stradale. L’uomo, che lavorava come contadino nei campi, aveva solo 29 anni.

La vita senza il capo famiglia non fu semplice. La madre, che aveva soltanto 25 anni, fu infatti costretta a crescere le sue due bambine da sola. Andò a lavorare per non fare mancare nulla, spesso tornando a casa la sera molto stanca. È così che Lory Del Santo l’ha più volte ricordata: “L’unico errore che ha fatto è stato quello di non pensare che un sorriso o un bacio da parte nostra potessero farla stare meglio. Non ricordo che ci abbia mai dato un abbraccio”, ha raccontato in passato a Verissimo.

Lory Del Santo e il rapporto con la madre Clorinda

Il rapporto coi genitori per Lory Del Santo non è stato insomma idilliaco, dato che del padre Antonio ha pochissimi ricordi e con la madre Clorinda ci sono stati molti alti e bassi. La showgirl però è consapevole del fatto che il carattere spesso spigoloso della donna era dovuto alle sofferenze vissute a causa della prematura morte del marito. “È collassata da quel momento. Mai un sorriso, quando eravamo piccole dovevamo solo seguire i suoi ordini. Non c’era comunicazione”, ha ricordato ancora.

La showgirl è tornata a parlare della donna poi nel 2013 poiché quest’ultima è stata colpita da un ictus che l’ha ridotta in gravi condizioni. “È come se fosse un vegetale, muove solo un po’ gli occhi. È una tragedia, i dottori dicono che per riprendersi ci vorranno forse anni ma lei è forte e so che ce la farà”, aveva detto.











