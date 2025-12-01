Figli Donatella Mercoledisanto: chi sono Antonio e Davide, i ragazzi che la gieffina ama più di tutto.

Figli Donatella Mercoledisanto, chi sono?

Donatella Mercoledisanto è una delle presenze più scoppiettanti di questa edizione del Grande Fratello. La 46enne viene da Bari, e ha sofferto molto nel distaccarsi dalla sua famiglia composta dal marito Andrea e dai due figli Antonio e Davide. Eppure, ha voluto iniziare questa splendida avventura nel reality di Canale 5 per darsi una possibilità anche in televisione, sfruttando tutta la sua simpatia.

Chi è il secondo finalista Grande Fratello 2025/ Testa a testa tra Jonas e Omer: chi la spunta

La gieffina sa bene di essere divertente e di avere il talento dell’ironia. Infatti, prende la vita sempre con il sorriso, punto di forza per il gruppo inquilini del Grande Fratello, i quali hanno bisogno di una figura ‘materna’ ma allo stesso tempo spiritosa e spassosa. Nonostante sia spesso felice, le mancano molto i figli Antonio e Davide, che la guardano da casa con tanta ammirazione. Andiamo subito a scoprire chi sono e cosa si sa sul loro conto.

Padre Rasha Younes, rivelazione choc della concorrente del Grande Fratello: "Morto davanti ai miei occhi"

Donatella Mercoledisanto, il primo figlio avuto a soli 16 anni

Donatella Mercoledisanto è sposata felicemente con il marito Andrea. Il primo figlio Antonio è nato quando lei era ancora giovanissima: aveva 16 anni non appena è diventata madre per la prima volta, segno che insieme al consorte ha voluto creare una famiglia al più presto visto il grande amore. I ragazzi la sostengono da casa, ma su di loro si sa pochissimo visto che sono ancora molto giovani, ma si sa che il figlio Davide aveva partecipato ad Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis. Per il resto, Donatella Mercoledisanto si fa forza anche senza di loro con il suo motto: “Nella vita non mi sono mai fatta pecora, altrimenti il lupo mi avrebbe mangiata. E nel Grande Fratello, con il bagaglio che ho io, chi vuoi che mi mangi?”.

Chi sono i genitori di Omer Elomari del Grande Fratello/ La guerra, poi la fuga in Turchia: legame fortissimo