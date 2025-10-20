Antonio e Davide sono i figli di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello 2025: la gieffina ha ammesso di aver avuto molta paura per loro

Donatella Mercoledisanto è già una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 preferite dal pubblico, e non solo per la sua innata ironia e simpatia, ma anche perché è tra coloro che più si stanno raccontando nella Casa di Canale 5. Tre sono i grandi amori della sua vita: il marito Andrea e i figli Antonio e Davide. Ed è proprio di questi due che ha recentemente parlato ai compagni d’avventura.

Donatella ha ammesso di essere stata iper protettiva nei loro confronti perché timorosa che i figli potessero fare scelte sbagliate nel quartiere in cui vivono. “C’è una realtà a Bari che non è facile e la vita ti porta a vedere cose che non esistono. – ha raccontato la gieffina – Crescendo in un borgo è facile sbagliare. Il mio obiettivo è avere due figli puliti, anzi di più!”, ha aggiunto. È per questo che li ha costantemente seguiti: “Fra 4 anni finiamo il mutuo ma non è niente col successo avuto con i miei figli.”, ha ammesso durante una chiacchierata con Ivana Castorina.

Antonio e Davide sono i figli di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello: “Ho avuto paura per loro”

Donatella ha poi parlato dei differenti caratteri dei suoi figli: “Sono diversi: Antonio va a scuola, si impegna nel sociale, Davide è più vivace e vulnerabile e avevo paura che potesse trovarsi in situazioni spiacevoli. Certe volte ho sbagliato con loro ma solo perché avevo paura.”, ha ammesso senza mezzi termini. D’altronde, lei stessa arriva da un’infanzia difficile, e ha fatto di tutto per evitare che loro due avessero lo stesso destino: “Tutto quello che non ho avuto io dall’infanzia alla crescita ho scelto di darlo a loro. Io ho scelto di essere Donatella, ma non è stato facile. Io ho avuto un’infanzia difficile, dovevo fare la bambina e non l’ho fatta, sono dovuta crescere velocemente.”, ha infine aggiunto.