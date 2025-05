Lunetta Savino, celebre per aver dato il volto a diversi personaggi di fiction nel corso della sua carriera, e per aver lavorato a lungo anche a teatro, ha una vita privata della quale non parla molto spesso. In passato l’attrice è stata sposata con Franco Tavassi, collega classe 1957. L’ex marito di Lunetta Savino è infatti un attore, che ha avuto nel corso della sua carriera tante esperienze nel mondo del teatro, lavorando a volte anche come regista. Proprio con Franco, Lunetta Savino ha avuto un figlio, Antonio, nato nel 1988. Dopo circa dieci anni, il rapporto tra l’attrice e suo marito si è concluso: il motivo non è chiaro perché Lunetta Savino non ne ha mai parlato pubblicamente.

Quello che però sappiamo è che la stessa Lunetta Savino crede di non essere portata per l’amore eterno, per sua stessa ammissione. Probabilmente delle incomprensioni e delle cose che non andavano più hanno portato alla rottura con il suo ex marito. Una storia che comunque resta molto importante, anche e soprattutto in virtù del fatto che da questo amore è nato il figlio, Antonio. Chi è il ragazzo, classe 1988?

Antonio e Franco Tavassi, figlio ed ex marito di Lunetta Savino? Il figlio oggi vive nel Regno Unito

Il figlio di Lunetta Savino, Antonio, vive nel Regno Unito da diversi anni, dove lavora. È dunque lontano dalla mamma ma nonostante ciò i due hanno un rapporto molto stretto e intimo. “È andato all’estero a lavorare, parlava anche bene l’inglese quindi sì, è partito…” ha raccontato Lunetta Savino parlando del figlio. Tornando invece sul marito, Franco Tavassi, l’attrice ha spiegato che avrebbe voluto un matrimonio più duraturo, seguendo l’esempio dei suoi genitori: un amore eterno. Purtroppo, però, per lei non è stato così e per questa ragione ne ha molto sofferto: Antonio, al momento del divorzio, era molto piccolo.