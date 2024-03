Antonio e Laura, chi sono genitori di Massimiliano Varrese/ “Ha fatto conti con realtà e si è fatto valere”

In questa avventura al Grande Fratello 2024 è emerso il legame speciale che Massimiliano Varrese ha coltivato coi suoi genitori Antonio e Laura

Chi sono i genitori di Massimiliano Varrese? Si chiamano Antonio e Laura, il papà e la mamma del concorrente gieffino. In questa avventura al Grande Fratello 2023 è emerso il legame speciale che lega Massimiliano e i suoi genitori. Chi segue assiduamente il reality show di Alfonso Signorini ha già “conosciuto” i genitori di Massimiliano Varrese, sempre presenti in questi mesi e decisi a far sentire il proprio apporto al figlio. Durante la sua permanenza nella casa, entrambi i genitori hanno manifestato vicinanza al figlio, specialmente nei momenti difficile. Suo padre Antonio ha persino deciso di entrare nella casa del Grande Fratello per dare la giusta carica al figlio.

“Sono 4 mesi precisi che non ti vedo e non ti abbraccio. Mi sono commosso e sai com’è difficile per me”; aveva detto papà Antonio tra le mille emozioni. “Mio figlio attore? Lì per lì non l’ho presa tanto bene, poi però conoscendo Massimiliano ho lasciato fare. Adesso sono orgogliosissimo di lui. Quello che io ho insegnato a Massimiliano, il rispetto e la generosità, ho visto che lui lo sta trasmettendo a Mia”, le parole al miele di papà Antonio al figlio.

Massimiliano Varrese, così ha reso i suoi genitori orgogliosi di lui e della sua carriera

I genitori di Massimiliano Varrese si sono dimostrati sempre molto empatici nei confronti del figlio, e questo GF è stato un modo per dirsi tra loro cose che non erano mai state esplicitate. Anche mamma Laura, nel corso dell’avventura di Massimiliano, ha fatto sentire la sua vicinanza. Al figlio Massimiliano, in uno dei momenti più difficili della sua esperienza al Grande Fratello 2024, ha indirizzato una lettera strappalacrime, in cui è emerso tutto l’orgoglio di mamma Laura. “Hai iniziato la tua carriera che eri solo un ragazzino, hai fatto i conti con la realtà e ti sei fatto valere. Hai realizzato il tuo sogno. Entrando nella casa hai dimostrato il tuo coraggio e la tua voglia di metterti in gioco, di vivere”, le sue splendide parole.

“Sapevi che non saresti piaciuto a tutti, sei vero e non hai paura di mostrare ciò che provi. Non tutti riescono a capire la tua trasparenza, cercano il marcio dove non c’è. Conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Non farti trafiggere dalle cattiverie, sai chi sei, così come lo sappiamo noi. Continua ad illuminare il mondo con la tua vitalità, non permettere a nessuno di oscurare la tua luce perché sei il sole”, la dedica di mamma Laura.











