antonio e Marco scappano dal villaggio di Temptation Island 2025 per raggiungere le fidanzate e sui social arriva l'affondo.

La fuga dal villaggio dei fidanzati verso quelle delle fidanzate si è ripetuta in due occasioni nel corso di Temptation Island 2025. Il primo a farla è stato Marco che, dopo aver visto le immagini della fidanzata Denise insieme al tentatore Flavio, ha abbandonato il capanno per raggiungerla e avere immediatamente un confronto. Una fuga che, però, non si è concretizzata perché raggiunto dai membri della redazione si è fermato chiedendo poi il falò immediato.

Nel corso della puntata di Temptation Island 2025 in onda ieri 24 luglio, poi, è stato Antonio a tentare la fuga. Tutto è accaduto quando è stato chiamato nel capanno per guardare le immagini della fidanzata Valentina insieme al single Francesco che le prometteva di portarla allo stadio, in tribuna Posillipo, per guardare la partita del Napoli. Di fronte a tali immagini, Antonio non ci ha visto più e ha cominciato una corsa infinita.

Amedeo Venza contro Antonio e Marco di Temptation Island 2025

Tornato nel villaggio dei fidanzati, parlando con Rosario, ha raccontato di essere arrivato al punto in cui si svolgono i falò e di essersi fermato perché privo di fiato. La scena prima di Marco e poi di Antonio, ai fan storici di Temptation Island 2025 ha ricordato la fuga di Ciro Petrone che, dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio, diede vita ad una corsa che è rimasta nella storia del programma.

Alla luce di quel momento, di fronte alle immagini di Antonio, Amedeo Venza ha commentato quanto accaduto quest0anno a Temptation non risparmiando critiche nei confronti di chi ha tentato la fuga. “Comunque credibilità zero! Tutti a imitare Ciro e la corsa verso il nulla cosmico… Siete ridicoli!”, scrive Amedeo Venza in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

