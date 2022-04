Antonio e Maria Guadagno genitori Vladimir Luxuria, chi sono?/ “Ho temuto di deluderli”

Nuova puntata di “Verissimo” questo pomeriggio su Canale 5 e nel primo degli oramai due canonici appuntamenti col rotocalco rosa di punta delle reti Medisaset si torna a parlare di “Isola dei Famosi”: infatti nello studio di Silvia Toffanin sarà di scena proprio Vladimir Luxuria, opinionista di questa edizione 2022 dello show condotto da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo della vita privata e dei genitori della 56enne foggiana, oramai ex politica italiana e diventata negli ultimi anni un personaggio televisivo nonché scrittrice e attivista?

Nato col vero nome all’anagrafe di Wladimiro Guadagno il 24 giugno 1956 in quel di Foggia, Vladimir Luxuria negli ultimi anni ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo anche i suoi genitori, vale a dire il signor Antonio Guadagno e sua moglie Maria Michela, svelando alcuni dettagli del rapporto con loro e parlando anche delle difficoltà vissute nell’accettazione della propria identità sessuale e del fatto di essere transgender. Spesso, infatti la stessa Vladimir ha ammesso che in passato si è sentita responsabile dell’infelicità dei suoi che poi non avevano preso bene il suo percorso di transizione: “In qualche modo li capisco” aveva raccontato una volta durante una intervista a “il Giornale”, rievocando anche un episodio che aveva visto protagonista proprio papà Antonio assieme a un amico che l’aveva apostrofata come “ric***one”, costringendo il genitore a voltare lo sguardo. “Tornata a casa, sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra”.

CHI SONO I GENITORI DI VLADIMIR LUXURIA? “MI SONO SENTITA RESPONSABILE DELLA LORO INFELICITA’…”

Tuttavia, col tempo, l’infelicità di Vladimir Luxuria nel sentirsi responsabile dell’infelicità del padre e della madre ha lasciato il posto a un rapporto nuovo. All’inizio non è stato facile: “Mi avevano messo al mondo e mi avevano dato da mangiare… Per questo a tavola non parlavamo, sentivi solo il rumore delle forchette e dei coltelli e per un periodo ho anche evitato di comportarmi in un certo modo per non farli soffrire”. Anzi, durante una ospitata di “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato a Serena Bortone che la paura di deludere i genitori cozzava col suo sentirsi dentro “una fanciulla che mi diceva continuamente di liberarla”.

Da qui i contrasti per il suo atteggiamento effeminato e le legittime aspirazioni di papà Antonio di diventare un giorno nonno: “Io mi aspettavo un ragazzo etero, tanti nipoti e tanta bella vita” aveva raccontato in quell’occasione il genitore, scherzando poi sul fatto che “alla fine però la cosa positiva è che mia moglie ha messo al mondo una figlia intelligente e coraggiosa”. Non a caso mamma Maria Michela le ripete sempre di non dar peso a ciò che dice la gente e, con una citazione, “non ti curar di loro ma guarda e passa”. E alla fine ecco il riavvicinamento, con l’accettazione dei genitori: “Sono molto orgogliosa del cambiamento di papà, per loro è stato difficile… E alla fine lui è venuto al Gay Pride di Foggia guidando il camion con la musica e le drag queen, è stato fantastico”.











