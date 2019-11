ANTONIO E MARIA MICHELA GUADAGNO/ La scoperta dei genitori di Vladimir Luxuria

Antonio e Maria Michela Guadagno sono stati dei fari nella vita della figlia Vladimir Luxuria, anche se all’inizio della sua seconda nascita al femminile, le cose non sono proprio andate lisce come l’olio. “I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo io li capisco. Ho avuto sorelle e amiche dalla mia parte”, ha confessato Vlady durante la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello, “Mia sorella mi ha prestato un vestito e quando me lo sono messa ho detto ‘finalmente sono io'”. Per Luxuria è stato uno choc anche essere vista dal padre in giro per strada con gli abiti da donna. All’epoca Antonio si trovava in compagnia di un amico, che ha additato proprio Vlady. “Mi sentivo responsabile dell’infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo”, ha aggiunto. Luxuria infatti ha solo 14 anni quando decide di uscire fuori dal guscio e vestirsi da donna, in perfetta linea con il suo sentire interiore.

LA SCOPERTA DEI GENITORI DI VLADIMIR LUXURIA

In seguito a quell’incontro fortuito per casa non sono mancate le urla. Salita a casa, Vlady infatti scopre che i genitori stanno urlando e si accusano a vicenda, quasi cercando il colpevole. “Allora per un periodo ho anche evitato di comportarmi in un certo modo perché non volevo farli soffrire”, continua. “Era più femmina di me eppure aveva tutti i privilegi da maschio”, dice invece a Il Corriere della Sera una delle sorelle dell’ex deputata, Barbara Guadagno. “Pure quando mi ha rubato il fidanzato l’ho dovuto perdonare, roba che se lo rifacesse adesso gli strapperei con le mie mani quelle quattro extension dai capelli”, prosegue. L’invidia però era reciproca: Barbara non sopportava di non avere la sua stessa libertà, Luxuria invece le invidiava tutti gli abiti che aveva nell’armadio, tanto che Barbara le dava tante gonne e trucchi perché potesse usarli fuori da casa.

IL PADRE AL GAY PRIDE CON LEI

Sono dovuti trascorrere anni prima che Antonio e Maria Michela Guadagno accettassero la natura della figlia Vladimir Luxuria. “Mio padre è un camionista, un vero macho, ma anche un uomo buonissimo che per me ha fatto tanto”, ha dichiarato l’ex deputata qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show. Sono stati anni duri per i suoi genitori, ma poi tutto è cambiato. Tanto che Antonio è stato al fianco della figlia anche durante alcuni Gay Pride. “Mi aspettavo un ragazzo etero, tanti nipoti e tanta bella vita”, ha detto invece Guadagno, sicuro però che “mia moglie ha messo al mondo una figlia intelligente, coraggiosa”. Lo stesso orgoglio che poi è emerso proprio nel padre di Luxuria, quando dopo aver ricevuto tante telefonate di insulti per la presenza della figlia nella loro Foggia, ha notato come gli stessi delatori facessero a gara per “salire sul carro del vincitore”. “Ti sei messa alla prova un’altra volta e ci sei riuscita. Non pensare più a quello che è accaduto tanti anni fa. Sono orgogliosa di te per quello che fai e che farai. La gente avrà sempre da ridire, una cosa ti dico: non ti curar di loro ma guarda e passa”, ha detto invece mamma Maria Michela durante la partecipazione di Vlady al Grande Fratello.



