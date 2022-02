Antonio e Michela Ansoldi, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ “Non dovevo sposarlo”

Ormai da più di trent’anni Iva Zanicchi è felice al fianco di Fausto Pinna, produttore musicale che in passato ha avuto modo di collaborare anche a livello professionale. La cantante resta però legata inevitabilmente ad Antonio Ansoldi, l’unico uomo che lei ha sposato e che l’ha resa mamma. da lui è nata infatti sua figlia, Michela.

Le nozze tra i due sono state celebrate nel 1967, ma è terminata dopo dieci anni con il divorzio. Nonostante lei ne abbia la possibilità (l’uomo è scomparso nel 2020), L’Aquila di Ligonchio non sembra essere intenzionata a sposare il suo attuale compagno: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo – ha detto a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ -. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in Chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto”.

Antonio e Michela Ansoldi: chi sono ex marito e figlia di Iva Zanicchi

A distanza di tempo, Iva ha ammesso di non avere mai veramente amato l’ex marito, nonostante a legarli ci sia una figlia. “Non avrei dovuto sposare mio marito – ha detto a Paola Perego nel programma ‘Non disturbare’ -. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”.

La Zanicchi ammette però allo stesso tempo di avere trascurato la figlia quando era una bambina: “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perchè volevo proteggerla, oggi cambierei tutto”.

