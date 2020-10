Antonio e Nadia si sono lasciati?/ Gelo al falò di confronto, e dopo un mese?

Antonio e Nadia si sono lasciati dopo Temptation Island 2020?

Antonio e Nadia stanno ancora insieme oppure no? Sicuramente loro formano la coppia che più dubbi ha lasciato ai fan di Temptation Island 2020. I due hanno fatto un percorso un po’ troppo contorto e non tanto per quello che hanno detto o fatto ma per quello che è rimasto sotto la superficie. Lei è arrivata nel villaggio e ha fatto la vita che una giovane della sua età avrebbe potuto fare senza esagerare ma lasciandosi corteggiare e avvicinandosi ai single presenti. Dall’altro lato c’era lui, Antonio, forse un po’ troppo spento per stare con una come Nadia che, dal canto suo, non lavora, non cerca un’occupazione e potrebbe stare con il suo fidanzato solo per convenienza. Questa era la sua più grande paura prima di entrare nel programma e, a quanto pare, il dubbio è rimasto visto che al falò di confronto i due non si sono detti praticamente niente nemmeno quando Alessia Marcuzzi ha provato a prendere in mano la situazione punzecchiando un po’ Nadia per provare a capire se questa esperienza l’abbia cambiata almeno un po’ oppure no.

Gelo al falò di confronto, e dopo un mese?

La risposta di Nadia in quel momento? Un sommesso sì che pare aver convinto il bell’Antonio che, senza indagare oltre, si è detto pronto ad uscire con lei. Ma cosa è cambiato davvero dopo questa piccola esperienza e un confronto nullo all’ultimo falò? Lo scopriremo solo questa sera quando Antonio e Nadia torneranno proprio al cospetto di Alessia Marcuzzi pronti a rivelare se quel confronto c’è stato magari a telecamere spente e se la loro situazione sia davvero cambiata oppure no? Al momento non ci sono molti indizi sulla coppia e questo non ci permette di fare un pronostico a favore o a sfavore del loro rapporto.



