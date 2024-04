Antonio e Rosario Bella, chi sono gli “altri” fratelli di Marcella Bella/ “Siamo come i moschettieri”

Oltre al più famoso Gianni, Marcella Bella ha due altri fratelli di nome Antonio e Rosario: ecco in che rapporti sono

Forse non tutti sanno che Marcella Bella ha in tutto tre fratelli: Gianni, Antonio e Rosario. Questi ultimi sono meno famosi del primo, ma sono comunque legatissimi alla cantante e alla sorella. La famiglia Bella, d’altra parte, è sempre stat molto unita, malgrado la separazione dei genitori. Nell’album Etnea di Marcella Bella, l’artista ha pubblicato ben dieci canzoni e tra queste ce n’è una realizzata assieme a tutti i suoi fratelli, Rosario, Gianni e Antonio Bella.

Marcella Bella/ Dalla polemica con Amadeus ai doppi sensi hot: "Meglio non dire cose di cui pentirmi"

Rosario Bella, in una intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, ha speso parole al miele per Marcella, evidenziando il loro legame unico e speciale ed esaltandone il carattere. “Marcella è sempre stata vivace, una sorella presente, molto protettiva. A me piaceva sempre la batteria, lei fece una lettera alla Rai per chiedere una batteria da potermi regalare. Fu un gesto che mi emozionò tanto”, racconta il fratello Rosario.

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella/ La cantante: "Ci cerchiamo ancora in continuazione..."

Rosario, il fratello di Marcella Bella: “E’ una delle migliori cantanti in Italia. Quella volta coi fan sotto casa…”

E ancora, tra i tanti ricordi menzionati da uno dei suoi fratelli, Rosario, l’episodio in cui i fan arrivarono sotto casa per incontrare Marcella Bella. “Sotto casa nostra c’erano sempre decine di fan, sono sempre stato orgoglioso di mia sorella, la reputo una delle migliori cantanti in Italia”, ha ribadito Rosario.

Sul rapporto con lei e gli altri fratelli ha poi aggiunto: “Noi quattro fratelli siamo come i moschettieri, uno per tutti e tutti per uno. Marcella nella nostra vita c’è sempre, è sempre presente”. Come dicevamo, i loro genitori sono entrambi scomparsi e si erano separati quando tutti i fratelli erano già adulti. Nel corso degli anni Marcella Bella e i suoi fratelli hanno mostrato grande attaccamento.

Carolina, Giacomo e Tommaso Merello/ Chi sono i figli di Marcella Bella nati dall'amore con Mario Merello

© RIPRODUZIONE RISERVATA