Caos tra Antonio Panico e Valentina Riccio dopo Temptation Island: cosa succederà col matrimonio

Dopo la proposta di matrimonio arrivata durante Temptation Island, sembrerebbe essere scoppiata una nuova crisi tra Antonio Panico e Valentina Riccio. Com’è noto, i due avevano attraversato un periodo molto difficile prima di prendere parte al reality estivo, ma proprio durante l’esperienza nel villaggio dei sentimenti avevano ritrovato la serenità, tanto che Antonio ha deciso di chiedere a Valentina di sposarlo. Dopo la fine del programma, la coppia aveva continuato a mostrarsi innamorata, con dediche romantiche condivise sui social. Tuttavia, a quanto pare, quell’idillio tanto celebrato sembra già essersi incrinato.

Tutto è iniziato con alcune storie di Valentina che parlavano di un viaggio improvviso di Antonio a Milano. Secondo la ragazza, i due avevano insieme un impegno di lavoro, ma lui ha deciso all’ultimo momento di partire da solo, avvisandola solo poco prima e senza spiegazioni. Non solo, dopo averlo accompagnato in stazione, Valentina ha perso ogni contatto col compagno, dato che Antonio non rispondeva alle videochiamate e i messaggi venivano letti con grande ritardo.

Caos tra Antonio e Valentina dopo Temptation Island: dettagli

La cosa più grave è stata che Antonio ha risposto a Valentina solo alle tre di notte, dicendo di trovarsi a casa del suo amico Rosario, con cui ha partecipato a Temptation Island. Per chiarire meglio la situazione, Valentina ha contattato direttamente Rosario, che ha smentito quanto detto da Antonio, spiegando che non c’era alcun problema di ospitalità. Da lì, Valentina ha iniziato a nutrire molti sospetti, scatenando discussioni tra i fan, preoccupati per una possibile nuova crisi della coppia. Il matrimonio tra di loro rischia davvero di saltare? Chissà…