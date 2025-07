Antonio e Valentina, stanno ancora insieme dopo Temptation Island? La foto virale scatena il web: è davvero ritorno di fiamma?

Antonio e Valentina stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Nelle ultime ore serpeggia un rumor che potrebbe sconvolgere i fan, reduci da una prima puntata del reality che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla fine. Infatti, si è parlato tantissimo di Alessio e Sonia B. ma anche di Antonio e Valentina, coppia che sembra essere definitivamente scoppiata da un pezzo: il fidanzato ha dichiarato davanti a tutta Italia di sognare di fare l’amore con altre donne.

Non solo, Antonio ha sconvolto tutti quando dopo le confessioni di Valentina ha minacciato di uscire dal programma facendo una grande scenata scappando sulla spiaggia e spaccando cose in doccia. A lui non sono andate giù le dichiarazioni di Valentina, che ha raccontato di non ricevere il giusto contributo economico dall’uomo: “Vi chiedo scusa per la sfuriata, non chiedo il falò di confronto e resto qui con “, ha detto Antonio scusandosi con i fidanzati, “Vi considero dei fratelli con tutto il mio cuore. Ho reagito con rabbia e a determinate cose che ha detto. Non vengo apprezzato per i sacrifici che faccio”.

Antonio e Valentina dopo Temptation Island, il rumor di Deianira Marzano

Ma cosa si dice su Antonio e Valentina dopo Temptation Island? Poco fa è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. Una sua follower le ha spiegato che in sostanza i due non si sarebbero lasciati dopo il reality: “Ti dico già che Antonio sta ancora con Valentina. Ho visto una foto di questi mesi”. Al momento non si può dare per certa l’indiscrezione arrivata all’esperta di gossip ed è necessario aspettare il famoso falò di confronto per scoprire quale sarà il risvolto della loro relazione. Intanto, Antonio e Valentina proseguono il loro turbolento viaggio nei sentimenti, viaggio che ci riserverà tantissimi colpi di scena.

