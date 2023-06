Antonio e Vincenzo, figli di Nino D’Angelo/ Il cantante: “Ho fatto di tutto per loro”

Antonio e Vincenzo, chi sono i figli di Nino D’Angelo e Annamaria Gallo

Antonio e Vincenzo sono i due figli del celebre cantante Nino D’Angelo e l’amata moglie Annamaria Gallo. Il primogenito è venuto al mondo Il 6 dicembre del 1979 e oggi è un affermato regista e sceneggiatore. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema come assistente alla regia di Abel Ferrara. Negli anni duemila realizza i primi cortometraggi, quindi il corto che gli ha permesso di conquistare una candidatura al David di Donatello proprio nella sezione registi esordienti. Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono moltissime informazioni, questo perché il figlio d’arte tiene molto alla propria privacy. Sappiamo però che è sposato, anche se non è nota l’identità della moglie.

Nino D'Angelo e la morte della madre/ "Andai in depressione, 3 anni di psicofarmaci"

Il fratello Vincenzo, invece, è nato nel 1983 ed è un giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport. Sembra che abbia avuto il piacere di intervistare suo padre, che come risaputo è un’appassionatissimo tifoso del Napoli.

Nino D’Angelo, il gesto d’amore per i figli: “Depressione superata per il loro bene”

Nino D’Angelo e Annamaria Gallo sono estremamente legati ai figli Antonio e Vincenzo e li considerano il fiore all’occhiello della loro lunghissima storia d’amore. Per il cantante, la vicinanza della famiglia si è rivelata fondamentale durante la lotta alla depressione. Come rivelato dallo stesso Nino D’Angelo a Verissimo, se non fosse stato per Antonio, Vincenzo e sua moglie Annamaria non ce l’avrebbe fatta a superare questo momento terribile.

ANNAMARIA GALLO, MOGLIE NINO D'ANGELO/ "La misi incinta a 16 anni, tradii suo padre"

“Sono stato tre anni tra psicologi e psicofarmaci. Mi sono trovato davanti a una malattia di cui non conoscevo il volto. Avevo il vuoto dentro. Non volevo lavarmi, non volevo uscire”, ha raccontato il cantautore nel salotto della Toffanin. “Ma poi ho capito che i miei figli stavano male per me, quindi ho fatto di tutto per stare bene per loro”.

LEGGI ANCHE:

Chi sono Antonio e Vincenzo, i figli di Nino D'Angelo/ Carriera e vita privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA