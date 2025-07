Temptation Island, lo scherzo crudele di Antonio: “Amo Marta”. Valentina lo scopre e urla chiedendo il falò a Filippo Bisciglia.

Antonio lascia Valentina per Marta? Lo scherzo cattivissimo a Temptation Island

Antonio ha deciso di fare uno scherzo a Valentina a Temptation Island facendola scoppiare in lacrime. Cos’è successo? Una delle cose peggiori. Il fidanzato (per scherzo) ha detto di essersi innamorato della tentatrice Marta e di provare un forte sentimento per lei. La clip nel capanno ha fatto crollare Valentina, la quale ha iniziato a tremare ed è fuggita in camera per piangere insieme a Lucia, sua confidente in questi giorni difficili senza il compagno.

Tutto è partito da una chiacchierata tra Rosario e Antonio. I due si trovavano fuori nel giardino del resort facendo il punto della situazione sulla loro storia d’amore, un bilancio di come sono andati questi giorni a Temptation. Antonio ha rivelato di essersi reso conto di amare Valentina e di voler stare con lei per sempre, ma prima del falò ha voluto fargli uno scherzo di quelli davvero cattivi, fingendo di provare un sentimento forte per la single Marta con la quale si è avvicinato in tutto questo tempo.

Antonio e Valentina, un falò col botto

Appena Valentina ha sentito queste parole nel Capanno non ha capito più niente, si è detta delusa ed è giunta alla conclusione di aver sognato una storia d’amore che non esiste. Dopotutto lei e Antonio stanno insieme da un po’ di tempo e insieme avevano sognato di costruire una famiglia, nonostante tutte le difficoltà. Come si legge sui social, lo scherzo di Antonio a Valentina è stato davvero molto pesante, tanto che lei si è seduta sul tronco del falò con tanta delusione e ansia, aspettando il compagno spuntare dalla spiaggia. Ad un certo punto, finalmente è arrivato e solo per pochi istanti si è messo vicino a lei prima di chiedere a Bisciglia se potesse andare in bagno. Ed è lì che succede l’inaspettato.