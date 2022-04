Antonio Ferrari, ex cognato di Catherine Spaak/ “Amai per 11 anni la sorella Agnès”

Antonio Ferrari, ex cognato di Catherine Spaak, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 18 aprile 2022.

Il giornalista, che ebbe una lunga storia d’amore con la sorella di Catherine Spaak, Agnès, ha dichiarato: “Catherine l’ho conosciuta dopo essermi innamorato di Agnès, parliamo di quasi 50 anni fa. Per me era mia cognata a tutti gli effetti, in quanto ho vissuto con Agnès più di 11 anni. Io sono sempre stato un suo fan e mi ricordavo quando da ragazzino avevo due ideali: uno romantico, Laura Efrikian, e uno sensuale, Catherine Spaak, che era la donna dei nostri sogni proibiti da ragazzi. Eravamo tutti innamorati di lei. Poi conobbi Agnès e mai avrei immaginato che Catherine sarebbe diventata mia cognata”.

ANTONIO FERRARI, EX COGNATO DI CATHERINE SPAAK: “FUI IO A PROPORLA AL CORRIERE DELLA SERA”

Nel prosieguo della diretta di “Oggi è un altro giorno”, Antonio Ferrari, a proposito di Catherine Spaak, ha voluto aggiungere alcuni dettagli: “Ci siamo frequentati molto, ai tempi in cui stava con Johnny Dorelli andavamo nella sua casa di Roma. Ero molto incuriosito dal suo modo di avere rapporti con gli uomini. Catherine era una donna molto libera e desiderosa di protezione e di guida”.

E, ancora: “Io mi ricordo una cosa molto divertente. Durante uno dei nostri incontri al mare, dove aveva invitato me e Agnès, lei mi chiese se potesse fare la giornalista. Io le feci un’esame e le dissi che sarei stato molto duro: non ho un buon carattere e lei questo lo sapeva molto bene. Quando lessi il suo testo, malgrado qualche errore sulle doppie, lo trovai bellissimo, andai dal direttore del ‘Corriere della Sera’ e riuscii a fare sì che cominciasse a scrivere per quella testata”.

