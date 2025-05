È stato reso pubblico il nome del nuovo CEO di Stellantis, l’uomo che andrà a sostituire Carlos Tavares: si tratta di Antonio Filosa, un nome che era nell’aria e che era circolato nelle ultime settimane tra i papabili per appunto andare a sostituire il manager portoghese. È così che proprio questa mattina si è deciso di rompere gli indugi, e Stellantis ha fatto sapere che Antonio Filosa ricoprirà l’incarico di amministratore delegato. Si tratta di una scelta ricaduta ovviamente su un nome italiano e, nel contempo, su un manager di lunga data di uno dei gruppi automotive più importanti al mondo.

Come riferisce il Corriere della Sera, la scelta è stata fatta all’unanimità, puntando sul 52enne originario di Napoli che fino ad oggi era alla guida di Stellantis in America. Il suo incarico comincerà ufficialmente il prossimo 23 giugno, quando verrà convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti, nella quale lo stesso Filosa sarà nominato a tutti gli effetti nuovo CEO dell’azienda.

ANTONIO FILOSA NUOVO CEO DI STELLANTIS, PERCHE’ QUESTA SCELTA

A cosa si deve questa scelta? Come detto sopra, il manager napoletano ha alle spalle una lunga esperienza nel settore automotive e in Stellantis, a cominciare dal ruolo di capo del mercato in America Latina (che è, ad oggi, il più importante per Fiat). In seguito è stato nominato numero uno in America, una regione dove Stellantis ha faticato non poco negli ultimi anni, a causa di alcune scelte discutibili sul green che non hanno convinto gli automobilisti.

Viene inoltre definito un uomo dalle “riconosciute qualità di leadership”, come si legge nel comunicato; di conseguenza, c’è modo per sperare in un futuro migliore rispetto a un 2024 che si è chiuso in maniera negativa e a un 2025 che, fino ad oggi, ha regalato molte incertezze.

ANTONIO FILOSA, UNA BREVE BIO E LE PROSSIME SFIDE

Ma chi è Antonio Filosa? È entrato in Fiat 26 anni fa, nel 1999, dopo una laurea al Politecnico di Milano. Si è subito distinto per le sue grandi capacità, di conseguenza ha scalato le gerarchie, arrivando alla guida del mercato del Sudamerica, e poi divenendo il numero uno di Jeep nel 2023, dando una svolta al marchio americano. Nell’ottobre dell’anno scorso è stato nominato numero uno delle Americhe, riuscendo a tessere i difficili rapporti con i sindacati USA, che proprio nel 2024 diedero vita a uno storico sciopero durato diverse settimane, paralizzando il settore auto a stelle e strisce.

Antonio Filosa giunge in un periodo di enorme complessità e di grandi sfide per Stellantis e, in generale, per il settore auto, a cominciare dalla questione emissioni e green, due snodi cruciali ma tutt’altro che semplici da comprendere. Ad oggi l’azienda sembrerebbe aver fatto un passo indietro rispetto al piano “tutto elettrico”, puntando invece sugli ibridi, ma starebbe riscontrando non poche difficoltà: si pensi, ad esempio, alle ultime indiscrezioni sul progetto Alfa Romeo Stelvio, attualmente decisamente incerto, ai ritardi di produzione della Fiat Grande Panda e ai problemi con il software della Citroën C3. Tutte questioni che il CEO Antonio Filosa dovrà affrontare e risolvere fin da subito.