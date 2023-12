Antonio Fiore, chi è Costabile di Un posto al sole/ L’attore è stato un allievo ballerino di Amici: com’era

Chi è Antonio Fiore, l’ex allievo di Amici oggi attore in Un posto al sole

Il pubblico di Un posto al sole lo conosce come Costabile, fratello di Speranza nella longeva soap di Rai Tre, in realtà la vita artistica di Antonio Fiore non nasce nella recitazione. I fan storici e appassionati di Amici di Maria De Filippi infatti lo ricorderanno come uno degli allievi del talent di Canale 5. Antonio partecipò nell’edizione 2004/2005 di Amici e si presentò come ballerino specializzato negli stili classico, moderno e break dance.

Nel corso della sua esperienza nel talent, che in quegli anni portava i concorrenti ad esibirsi anche in materie che non erano le proprie, Antonio Fiore manifestò un talento anche per il canto e per il pianoforte, qualità che gli assicurarono un percorso lungo. Arrivò infatti al serale ma finì in sfida nella seconda puntata e fu alla fine eliminato.

Antonio Fiore, cos’ha fatto dopo Amici

Stiamo parlando dell’edizione di Antonino Spadaccino, che poi vinse il programma. Negli anni il percorso artistico di Antonio Fiore ha però presto strade diverse, fino ad approdare al cinema e alla recitazione. Come ricorda Novella 2000, nel 2010 Antonio ha avuto un ruolo nel film “The Tourist” con Angelina Jolie e Johnny Depp. È poi approdato a Un posto al sole nel ruolo di Costabile. Parlando invece della vita privata, l’attore è sposato con l’ex ginnasta Fabrizia D’Ottavio dalla quale ha avuto una figlia, nata nel 2020, che si chiama Maya. È possibile seguire Antonio Fiore anche sui social. Su Instagram l’ex allievo di Amici conta più di 10mila follower, alcuni dei quali lo seguono anche in memoria del suo percorso nel talent di Canale 5.











