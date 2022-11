Antonio, fratello Amaurys Perez/ La moglie Angela Rende: “sono legatissimi”

Antonio, il fratello di Amaurys Perez: l’incontro a L’Isola dei Famosi

Antonio è il fratello di Amaurys Perez, ex concorrente del Grande Fratello Vip e campione di pallanuoto. Ma chi è Antonio Perez? Il fratello maggiore di Amaurys, hanno un anno e mezzo di differenza, vive a Cuba e durante la partecipazione del fratello a L’Isola dei Famosi è volato fino in Honduras per fargli una bellissima sorpresa. “Ciao fratellone, la nostra vita è stata fatta di partenze e ritorni, di addii” ha scritto il fratello nella lettera poco prima di arrivare a nuoto sulle spiagge honduregne. Un incontro emozionante quello tra i due fratelli che ha commosso tutto il pubblico del reality show di successo. A raccontare qualche dettaglio in più sul loro rapporto è stata Angela Rende, la moglie di Amaurys: “loro sono legatissimi, perché Antonio per Amaurys ha fatto tantissimo. Lui per la famiglia ha lasciato Cuba e ha mantenuto tutti”.

Amaurys Perez, la madre Daisy, la morte del padre e la povertà/ "Mi hanno dato tanto"

Tantissima l’emozione di Amaurys che in lacrime ha ringraziato il programma e la produzione:” non ci sono parole per descrivere una esperienza come questa. Grazi e scusate” prima di tornare a riabbracciare fortissimo il suo amato fratello.

Antonio e Amaurys Perez: due fratelli cresciuti nell’amore

Il rapporto che lega Antonio e Amaurys Perez, i due fratelli, è davvero speciale. Cresciuti in una famiglia povera, ma piena d’amore, i due ci sono sempre stati l’uno per l’altro. Un legame magico e speciale che ha emozionato tutto il pubblico di Canale 5 che ha potuto assistere al loro incontro durante una puntata de L’Isola dei Famosi, dove Amaurys ha partecipato come naufrago. ”

Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, figli Amaurys Perez/ "Tre meravigliosi bambini"

“Nella mia famiglia non eravamo ricchi, ma da un certo punto di vista lo eravamo molto” – ha detto l’ex campione di pallanuoto parlando della sua famiglia e delle origini – “ho avuto la fortuna di far parte del sogno del settebello. Mi sembra ancora un sogno, mi hanno chiamato la domenica e pensavo fosse uno scherzo invece mi stavano reclutando davvero”.

LEGGI ANCHE:

Amaurys Pérez "GF VIP? Ho sofferto la lontananza dalla famiglia"/ "Futuro in televisione? No!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA